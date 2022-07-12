Начиная с августа купить антибиотики можно будет только по электронному рецепту. Как пишет Politeka.net, об этом Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий написал в соцсети.
Как известно, ввести электронный рецепт на антибиотики Минздрав планировал с 1 апреля 2022 года, но из-за войны решение было перенесено.
Переходный период введения Е-рецепта на антибиотики продлится с 1 августа до конца года.
Чтобы получить рецепт, необходимо:
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- обратиться к своему семейному врачу или к любому другому медучреждению,
- получить электронный рецепт на лекарства,
- убрать антибиотики в аптеке.
Пациент должен быть зарегистрирован в электронной системе здравоохранения – ЕСЗ. Те, кто этого еще не сделал, может исправить ситуацию, обратившись к семейному врачу.
Для медучреждений, находящихся на линии фронта, в зоне боевых действий и на временно оккупированных территориях делают исключение. Там разрешается выписывать бумажный рецепт на антибиотики.
Отмечается, что изменения условий продажи антибиотиков обусловлены тем, что украинцы часто злоупотребляют таким лекарством, что в свою очередь иногда приводит к тяжелым последствиям.
Внедрение электронного рецепта на антибиотики станет первым этапом внедрения электронных рецептов в Украине на все рецептурные лекарства.
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