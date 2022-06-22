О них рассказал в эфире телемарафона министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет. Он подчеркнул, что главной задачей в новом учебном году будет создание безопасных условий обучения для детей.

«Мы рекомендуем 1 сентября начать образовательный процесс в школах очно. В случае активных боевых действий в отдельных областях рекомендуем начать образовательный процесс исключительно в дистанционной форме (в соответствии с решением руководителя ОВА)», - заявил министр.

Он рассказал, что накануне обсуждал подготовку к новому учебному году с президентом Украины, а также своими коллегами из МВД, Минрегиона и других ведомств.

По итогам обсуждения было решеной ввести ряд нововведений, призванных обеспечить безопасность учащихся.

«Для участников образовательного процесса будет создан паспорт безопасности, в заведениях обязательно будет охрана, специальное оборудование для оповещения сигнала тревоги, а для детей будут проходить воспитательные и тренировочные часы», - рассказал Шкарлет.

Он еще раз подчеркнул, что первоочередным условием работы учебных заведений с сентября будет безопасность, жизнь и здоровье всех участников образовательного процесса.

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