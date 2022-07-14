Ще з 1 березня 2022 року частині українських пенсіонерів проіндексували пенсії, проте отримати підвищені виплати вони зможуть лише після закінчення воєнного стану в країні. Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів від 24 червня про деякі питання індексації пенсій.

Так, постановою внесено зміни щодо порядку проведення індексації пенсій у 2019 році. Також у документі зазначено, що він набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем припинення або скасування воєнного стану.

Право на індексацію пенсій набули особи, які отримують виплати призначені відповідно до законів Про державну службу, Про службу в органах місцевого самоврядування, Про статус народного депутата України, Про наукову і науково-технічну діяльність. Отже, пенсії підвищать: держслужбовцям, народним депутатам та науковцям.

Перерахунок пенсій буде проведено шляхом підвищення на коефіцієнт збільшення (1,14) розміру пенсії, обчисленого відповідно до закону, без урахування надбавок і доплат. Таким чином, пенсії проіндексують на 14%.

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