Еще с 1 марта 2022 года части украинских пенсионеров проиндексировали пенсии, однако получить повышенные выплаты они смогут только после окончания военного положения в стране. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 24 июня о некоторых вопросах индексации пенсий.

Так, постановлением внесены изменения в порядок проведения индексации пенсий в 2019 году. Также в документе указано, что он вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения или отмены военного положения.

Право на индексацию пенсий получили лица, получающие выплаты, назначенные в соответствии с законами О государственной службе, О службе в органах местного самоуправления, О статусе народного депутата Украины, О научной и научно-технической деятельности. Следовательно, пенсии повысят: госслужащим, народным депутатам и ученым.

Перерасчет пенсий будет произведен путем повышения на коэффициент увеличения (1,14) размера пенсии, исчисленного в соответствии с законом, без учета надбавок и доплат. Таким образом, пенсии проиндексируют на 14%.

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