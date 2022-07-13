Більше 1,1 мільйона українців отримали додаткові до державних грошові виплати від міжнародних організацій.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила про звіти від міжнародних організацій, з якими було укладено меморандуми щодо здійснення додаткових до державних грошових виплат постраждалим від війни.

Такі додаткові виплати здійснюють самі міжнародні організації: кошти не проходять через рахунки Мінсоцполітики, а спрямовуються безпосередньо людині.

"Найбільше виплатила Всесвітня продовольча програма ООН. Від неї кошти отримали більше 670 тисяч осіб. Місія Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Товариство Червоного Хреста України виплатили допомогу майже 180 тисячам осіб. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців здійснило виплати 167 тисячам осіб. Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) виплатив допомогу 84 тисячам осіб", - повідомила Лазебна.

Відповідно до меморандумів, укладених з агенціями ООН та іншими міжнародними організаціями, було залучено більше 10 мільярдів гривень для виплати допомог більше ніж 2 мільйонам людей, постраждалих від війни.

Ці допомоги виплачуються в розмірі від 2200 до 2500 гривень протягом 1-3 місяців. Вони є додатковими до державних та їхня виплата не залежить від отримання будь-якого виду державної соціальної допомоги. Також ці виплати не оподатковуються податком на доходи фізичних осіб та не враховуються при обчисленні сукупного доходу домогосподарства під час призначення інших видів соцдопомоги.

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