Военнослужащие получат зарплату, которая состоит из двух частей.
Специфику начисления выплат военным пояснил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников.
Выплаты, получаемые военнослужащими в Украине, делятся на две части:
Первая – это ежемесячное денежное довольствие, которое военные получают в соответствии со своей должностью, званием и выслугой лет и т.д.
Второе – денежное вознаграждение, установленное по инициативе президента на период военного положения.
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По словам министра обороны, мобилизованные лица, которые не участвуют в боевых действиях, получают 30 тысяч гривен денежных выплат в месяц.
Военнослужащие, которые принимают участие непосредственно в бою, получают 100 тысяч грн.
«Для воинов, которые участвуют в боях, дополнительное вознаграждение определяется из расчета 100 тысяч гривен в месяц, или примерно три тысячи гривен в день», – отметил Резников.
Подчеркиватся, что количество дней, которые военный непосредственно провел в бою, выполнял боевые задания, определяется на основании боевых приказов и распоряжений, которые выдаются военным командованием различных структур сил обороны.
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