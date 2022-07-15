Военнослужащие получат зарплату, которая состоит из двух частей.

Специфику начисления выплат военным пояснил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников.

Выплаты, получаемые военнослужащими в Украине, делятся на две части:

Первая – это ежемесячное денежное довольствие, которое военные получают в соответствии со своей должностью, званием и выслугой лет и т.д.

Второе – денежное вознаграждение, установленное по инициативе президента на период военного положения.

По словам министра обороны, мобилизованные лица, которые не участвуют в боевых действиях, получают 30 тысяч гривен денежных выплат в месяц.

Военнослужащие, которые принимают участие непосредственно в бою, получают 100 тысяч грн.

«Для воинов, которые участвуют в боях, дополнительное вознаграждение определяется из расчета 100 тысяч гривен в месяц, или примерно три тысячи гривен в день», – отметил Резников.

Подчеркиватся, что количество дней, которые военный непосредственно провел в бою, выполнял боевые задания, определяется на основании боевых приказов и распоряжений, которые выдаются военным командованием различных структур сил обороны.

Напомним, цены неумолимо растут, а инфляция ускорилась – Нацбанк назвал главные причины.

Также украинцам сообщили о деньгах, которые придут на их карты "Ощадбанка" – кому можно рассчитывать.

Кроме того, сообщалось, что Нацбанк Украины вводит в обращение новые монеты.