Про це розповів міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Нині сума компенсації за розміщення переселенців становить майже 450 гривень за людину щомісяця.

Для отримання виплати є кілька умов: прихисток має бути безкоштовним і у власника житла не має бути заборгованості по комуналці.

"Програма передбачає можливість компенсації витрат на комунальні послуги. На сьогодні ця сума складає 450 гривень на одну людину. Ми також розуміємо, що попереду у нас зима, опалювальний сезон і витрати будуть збільшуватися. Тому ми плануємо в два рази підняти цей параметр, підняти цю суму, вона буде близько 900 гривень", — зазначив Чернишов.

На офіційному сайті програми Прихисток можна створити оголошення про пошук або надання житла. Аби запропонувати свою допомогу, треба на веб-порталі заповнити форму та опублікувати оголошення. Вже після розміщення гостей, необхідно подати заяву на компенсацію до органів місцевого самоврядування. Далі виплати щомісяця зараховуватимуться на картку.

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