Об этом рассказал министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

В настоящее время сумма компенсации за размещение переселенцев составляет около 450 гривен за человека ежемесячно.

Для получения выплаты есть несколько условий: убежище должно быть бесплатным и у владельца жилья не должно быть задолженности по коммуналке.

"Программа предусматривает возможность компенсации расходов на коммунальные услуги. На сегодняшний день эта сумма составляет 450 гривен на одного человека. Мы также понимаем, что впереди у нас зима, отопительный сезон и расходы будут увеличиваться. Поэтому мы планируем в два раза поднять этот параметр, поднять эту сумму, она будет около 900 гривен", - отметил Чернышев.

На официальном сайте программы Прихисток можно создать объявление о поиске или предоставлении жилья. Чтобы предложить помощь, нужно на веб-портале заполнить форму и опубликовать объявление. Уже после размещения гостей необходимо подать заявление на компенсацию в органы местного самоуправления. Далее выплаты ежемесячно будут засчитываться на карту.

Напомним, также сообщалось, что Нацбанк упростил ряд ограничений.

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