Про це, як пише Politeka.net, повідомляє відома українська синоптикиня Наталка Діденко.
Так, за її словами, Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +28+33 градусів.
Свіжіше на пару градусів буде у Карпатах, спекотніше - на крайньому сході.
«Є ймовірність хіба що локальних дощиків на Закарпатті та в Карпатах. Особливо важливим зараз є напрямок вітру, бо імла з південного сходу охопила багато наших областей. Він залишається південно-східним, східним, тому й імла ще триватиме. Лякатися не варто, таке явище для України - не аномалія. Влітку особливо, коли сухо, сонячно і певний вітер - таке буває», - пояснила Діденко.
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Тим часом у східних областях України та на південному сході пориви вітру досягатимуть 15-20 метрів за секунду.
Також Діденко радить зробити ретельне вологе прибирання, мовляв, «і чисто, і здорово, і для душі та спокою душевного добре».
У Києві на День Незалежності опадів не очікується, прогнозує Діденко.
«Сонячна, спекотна, справжня літня погода буде в столиці господарювати. Імла також затримається - вітер у Києві передбачається з південного сходу», - попередила синоптикиня.
Нагадаємо, у Києві станом на 23 серпня зафіксували підвищення рівня допустимої концентрації зважених часток (пилу) до граничної межі, що викликало утворення смогу у місті.
Мешканцям та гостям української столиці рекомендують не гуляти багато на вулиці та закрити вікна у квартирах.
Як заявили в Управлінні екології та природних ресурсів Київської міської державної адміністрації, джерело утворення пилу знаходиться за межами міста Києва, а смог виник внаслідок переміщення пилу з південно-східного напрямку.
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