Погода на День Незалежності України, який відзначається 24 серпня, буде сонячною, малохмарною та спекотною.

Про це, як пише Politeka.net, повідомляє відома українська синоптикиня Наталка Діденко.

Так, за її словами, Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +28+33 градусів.

Свіжіше на пару градусів буде у Карпатах, спекотніше - на крайньому сході.

«Є ймовірність хіба що локальних дощиків на Закарпатті та в Карпатах. Особливо важливим зараз є напрямок вітру, бо імла з південного сходу охопила багато наших областей. Він залишається південно-східним, східним, тому й імла ще триватиме. Лякатися не варто, таке явище для України - не аномалія. Влітку особливо, коли сухо, сонячно і певний вітер - таке буває», - пояснила Діденко.

Тим часом у східних областях України та на південному сході пориви вітру досягатимуть 15-20 метрів за секунду.

Також Діденко радить зробити ретельне вологе прибирання, мовляв, «і чисто, і здорово, і для душі та спокою душевного добре».

У Києві на День Незалежності опадів не очікується, прогнозує Діденко.

«Сонячна, спекотна, справжня літня погода буде в столиці господарювати. Імла також затримається - вітер у Києві передбачається з південного сходу», - попередила синоптикиня.

Нагадаємо, у Києві станом на 23 серпня зафіксували підвищення рівня допустимої концентрації зважених часток (пилу) до граничної межі, що викликало утворення смогу у місті.

Мешканцям та гостям української столиці рекомендують не гуляти багато на вулиці та закрити вікна у квартирах.

Як заявили в Управлінні екології та природних ресурсів Київської міської державної адміністрації, джерело утворення пилу знаходиться за межами міста Києва, а смог виник внаслідок переміщення пилу з південно-східного напрямку.

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