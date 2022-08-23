Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает известный украинский синоптик Наталья Диденко.
Так, по ее словам, температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +28+33 градусов.
Свежее на пару градусов будет в Карпатах, жарче – на крайнем востоке.
«Есть вероятность локальных дождей на Закарпатье и в Карпатах. Особенно важно сейчас направление ветра, потому что смог с юго-востока охватил многие наши области. Он остается юго-восточным, восточным, поэтому и смог будет продолжаться. Пугаться не стоит, такое явление для Украины – не аномалия. Летом особенно когда сухо, солнечно и определенный ветер - такое бывает», - пояснила Диденко.
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Потап эмоционально обратился к украинцам, но получил гневную реакцию в ответ: "А сам-то ты где?"
Между тем, в восточных областях Украины и на юго-востоке порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.
Также Диденко советует сделать тщательную влажную уборку, мол, «и чисто, и здорово, и для души и покоя душевного хорошо».
В Киеве в День Независимости осадков не ожидается, прогнозирует Диденко.
«Солнечная, жаркая, настоящая летняя погода будет в столице хозяйничать. Смог также задержится – ветер в Киеве предусматривается с юго-востока», – предупредила синоптик.
Напомним, в Киеве по состоянию на 23 августа зафиксировали повышение уровня допустимой концентрации взвешенных частиц (пыли) до предела, что вызвало образование смога в городе.
Жителям и гостям украинской столицы рекомендуют не гулять на улице и закрыть окна в квартирах.
Как заявили в Управлении экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации, источник образования пыли находится за пределами города Киева, а смог возник в результате перемещения пыли с юго-восточного направления.
Напомним, цены в Украине рвутся вверх – что и когда подорожает.
Кроме того, сообщалось, что строить дома в Украине будут по новым правилам – закон подписан.
Также Politeka.net писала, что будет с зарплатами украинцев в ближайшие годы.