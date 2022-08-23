Погода в День Независимости Украины, который отмечается 24 августа, будет солнечной, малооблачной и жаркой.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает известный украинский синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее словам, температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +28+33 градусов.

Свежее на пару градусов будет в Карпатах, жарче – на крайнем востоке.

«Есть вероятность локальных дождей на Закарпатье и в Карпатах. Особенно важно сейчас направление ветра, потому что смог с юго-востока охватил многие наши области. Он остается юго-восточным, восточным, поэтому и смог будет продолжаться. Пугаться не стоит, такое явление для Украины – не аномалия. Летом особенно когда сухо, солнечно и определенный ветер - такое бывает», - пояснила Диденко.

Между тем, в восточных областях Украины и на юго-востоке порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

Также Диденко советует сделать тщательную влажную уборку, мол, «и чисто, и здорово, и для души и покоя душевного хорошо».

В Киеве в День Независимости осадков не ожидается, прогнозирует Диденко.

«Солнечная, жаркая, настоящая летняя погода будет в столице хозяйничать. Смог также задержится – ветер в Киеве предусматривается с юго-востока», – предупредила синоптик.

Напомним, в Киеве по состоянию на 23 августа зафиксировали повышение уровня допустимой концентрации взвешенных частиц (пыли) до предела, что вызвало образование смога в городе.

Жителям и гостям украинской столицы рекомендуют не гулять на улице и закрыть окна в квартирах.

Как заявили в Управлении экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации, источник образования пыли находится за пределами города Киева, а смог возник в результате перемещения пыли с юго-восточного направления.

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Кроме того, сообщалось, что строить дома в Украине будут по новым правилам – закон подписан.

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