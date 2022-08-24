На порталі Дія з сьогоднішнього дня, 24 серпня, доступна нова послуга - автоматична реєстрація ТОВ.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Мінцифри, епер відкрити власне підприємство можна за 2 секунди. Ніяких бюрократичних квестів, збору папірців та годин в чергах.

«Кілька кліків і ви ТОВ», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, як зареєструвати ТОВ на порталі Дія: авторизуйтеся на порталі Дія та оберіть послугу «Реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту»; заповніть заяву на реєстрацію ТОВ, вкажіть необхідні дані; підпишіть заяву електронним підписом.

Після цього система автоматично сформує та надішле цю заяву на реєстрацію ТОВ.

«ТОВ буде зареєстровано автоматично, якщо заява відповідає усім умовам», - наголошують у міністерстві.

Мінімальний розмір статутного капіталу законодавством не встановлений, а отже, може становити навіть одну гривню.

Підкреслимо, що кожен засновник має підписувати документи лише один раз, оскільки система контролює відповідність кількості підписів.

«Засновниками ТОВ можуть бути юридичні особи, в тому числі й інші ТОВ. Від імені такої юридичної особи рішення про утворення ТОВ підписує її керівник. У разі, якщо засновником є юридична особа — реєстрація відбувається за участі державного реєстратора протягом робочого дня», - уточнюють в Мінцифри.

Нагадаємо, у ПФУ озвучили важливу ситуацію щодо ситуації з виплатами.

Також повідомлялось, що у застосунку "Дія" вводять нові послуги.

Крім того, Politeka.net писала, що НБУ показав гривні, які ні в якому разі не можна приймати.