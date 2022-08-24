Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Мінцифри, епер відкрити власне підприємство можна за 2 секунди. Ніяких бюрократичних квестів, збору папірців та годин в чергах.
«Кілька кліків і ви ТОВ», - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, як зареєструвати ТОВ на порталі Дія: авторизуйтеся на порталі Дія та оберіть послугу «Реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту»; заповніть заяву на реєстрацію ТОВ, вкажіть необхідні дані; підпишіть заяву електронним підписом.
Після цього система автоматично сформує та надішле цю заяву на реєстрацію ТОВ.
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«ТОВ буде зареєстровано автоматично, якщо заява відповідає усім умовам», - наголошують у міністерстві.
Мінімальний розмір статутного капіталу законодавством не встановлений, а отже, може становити навіть одну гривню.
Підкреслимо, що кожен засновник має підписувати документи лише один раз, оскільки система контролює відповідність кількості підписів.
«Засновниками ТОВ можуть бути юридичні особи, в тому числі й інші ТОВ. Від імені такої юридичної особи рішення про утворення ТОВ підписує її керівник. У разі, якщо засновником є юридична особа — реєстрація відбувається за участі державного реєстратора протягом робочого дня», - уточнюють в Мінцифри.
Нагадаємо, у ПФУ озвучили важливу ситуацію щодо ситуації з виплатами.
Також повідомлялось, що у застосунку "Дія" вводять нові послуги.
Крім того, Politeka.net писала, що НБУ показав гривні, які ні в якому разі не можна приймати.