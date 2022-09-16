Як повідомляє Politeka.net з посиланням на МОЗ України, наразі пацієнт з легким перебігом хвороби госпіталізований у лікарню.

Пацієнт розповів, що він не виїздив за кордон та не мав контактів із хворими. Із симптомів у нього спостерігається підвищена температура, висип на тілі.

Триває епідеміологічне розслідування. Міністерство не розкриває ані стать першого пацієнта з мавпячою віспою в Україні, ані область реєстрації випадку.

Нагадаємо, причиною мавпячої віспи є вірус віспи мавп — ортопоксвірус, який має структурну спорідненість із вірусом натуральної віспи. У пацієнта з'являється везикулярний або пустульозний висип, який може бути болючим та часто супроводжується гарячкою, нездужанням та лімфаденопатією.

Збудника віспи мавп (вірус віспи мавп) віднесено до тих біологічних агентів, які офіційно визнано чинниками біологічної зброї.

Отже основні симптома мавпячої віспи такі: висип у вигляді пухирців, закладеність носа, озноб, кашель, біль в спині, головний біль, біль у горлі, гарячка, збільшені лімфатичні вузли, міалгія (біль у м'язах).

Іноді буває, що спочатку з’являється висип, а потім хвороба дає про себе знаити іншими симптомами. Також трапляється, що хворі можуть мати лише висип.

Зазвичай, у групу підвищеного ризику тяжкого перебігу цього захворювання входять вагітні, діти та люди з ослабленим імунітетом, імунодефіцитом.

Висип (прищі або пухирці) спочатку з’являється на обличчі, в роті та на інших частинах тіла. Він проходить різні стадії і повністью загоюється.

Віспа мавп може передаватись від людини до людини: при спілкуванні з близької відстані, диханні, поцілунках, дотиках.

Зазвичай завхворювання триває від двох до чотирьох тижнів.

Для того, щоб не завхоріти треба дезінфікувати та мити поверхні, до яких зазвичай торкаєтесь у місцях скупчення людей, де могли бути інфіковані. Регулярно мити руки з милом, використовувати дезінфектор на спиртовій основі.

«Особливо це варто робити перед їдою, після відвідування ванної кімнати та перед тим, як торкатися власного обличчя», - підкреслюють у МОЗ.

Звісно треба уникати тісного контакту «шкіра до шкіри» з людьми, у яких є симптоми, схожі на віспу мавп і з предметами, якими користувався хворий.

Що ж до лікування, то зазвичай використовується симптоматичне лікування. Тобто пацієнт приймає знеболювальне та жарознижувальне.

Наразі відомо про три вакцини проти мавпячої віспи, проте їх виробництво дуже обмежено. Всесвітня організація охорони здоров’я наразі не рекомендує масову вакцинацію.

За даними ВООЗ, у 92 країнах світу зафіксували вже понад 35 тисяч випадків цієї хвороби. З них 12 осіб померли. В кінці липня ВООЗ оголосила спалах віспи мавп "надзвичайною ситуацією".

Нагадаємо, раніше стало відомо про симптоми нового вірусу, виявленого в Китаї.

Також повідомлялось, що в Україні виявили нову мутацію "Омікрону", яка активнічає в Європі.

Крім того, Politeka писала, з'явилися нові жертви Марбурзького вірусу, який підступніший за COVID-19.