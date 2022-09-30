Як повідомляє пресслужба НБУ, вони сприятимуть зменшенню попиту в готівковому сегменті валютного ринку та захисту міжнародних резервів.

По-перше, з 50 тис. до 100 тис. грн (в еквіваленті) збільшено щомісячний ліміт для купівлі громадянами безготівкової валюти з подальшим розміщенням під депозит від трьох місяців. Це дозволить додатково переорієнтувати попит населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками здійснюються за курсом, ближчим до офіційного, ніж з продажу готівкової валюти.

По-друге, було спрощено валютний нагляд при ввезенні гуманітарної допомоги в Україну. Тепер діятимуть додаткові підстави для завершення валютного нагляду за дотриманням граничних строків розрахунків за операціями з імпорту гуманітарної допомоги.

Також з 5 жовтня повертається заборона на Р2Р-перекази з гривневих платіжних карток українських банків на картки іноземних банків.

При цьому й надалі дозволено переказувати кошти між гривневими платіжними картками українських банків, незалежно від країни фактичного перебування клієнта; здійснювати Р2Р-перекази з валютних платіжних карток українських банків на картки іноземних банків у межах щомісячного ліміту у 100 тис. грн (в еквіваленті); переказувати кошти за кордон для оплати навчання, лікування, транспортування хворих, витрат, пов’язаних зі смертю громадян, а також для сплати аліментів.

Також відтепер бізнес отримав можливість переказувати кошти на рахунки їхніх підрозділів та філій за кордоном. Такі операції дозволені за одночасного дотримання кількох умов, зокрема перекази мають здійснюватися за рахунок наявної в бізнесу власної іноземної валюти.

Нагадаємо, ДСНС з 1 грудня запускає в роботу систему інформування населення про надзвичайні ситуації, зараз вона покриває 67% абонентів.

Також нагадаємо, що ПриватБанк запустив нову функцію.

Крім того, повідомлялось, що Нацбанк попередив про нову небезпечну схему з отриманням грошової допомоги.