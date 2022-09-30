Как сообщает пресс-служба НБУ, они будут способствовать уменьшению спроса в наличном сегменте валютного рынка и защите международных резервов.

Во-первых, с 50 тыс. до 100 тыс. грн (в эквиваленте) увеличен ежемесячный лимит для покупки безналичной валюты с последующим размещением под депозит от трех месяцев. Это позволит дополнительно переориентировать спрос населения с наличной иностранной валюты на безналичную, ведь операции по продаже безналичной валюты банками осуществляются по курсу ближе к официальному, чем по продаже наличной валюты.

Во-вторых, был упрощен валютный надзор при ввозе гуманитарной помощи в Украину. Теперь будут действовать дополнительные основания по завершению валютного надзора за соблюдением предельных сроков расчетов по операциям по импорту гуманитарной помощи.

Также с 5 октября возвращается запрет на Р2Р-переводы по гривневым платежным картам украинских банков на карты иностранных банков.

При этом и дальше разрешено переводить средства между гривневыми платежными карточками украинских банков, независимо от страны фактического пребывания клиента; осуществлять Р2Р-переводы с валютных платежных карт украинских банков на карты иностранных банков в пределах ежемесячного лимита в 100 тыс. грн (в эквиваленте); переводить средства за границу для оплаты обучения, лечения, транспортировки больных, расходов, связанных со смертью граждан, а также для уплаты алиментов.

Также отныне бизнес получил возможность переводить средства на счета их подразделений и филиалов за границей. Такие операции разрешены при одновременном соблюдении нескольких условий, в частности, переводы должны осуществляться за счет имеющейся у бизнеса собственной иностранной валюты.

Напомним, ГСЧС с 1 декабря запускает в работу систему информирования населения о чрезвычайных ситуациях, сейчас она покрывает 67% абонентов.

Также напомним, что ПриватБанк запустил новую функцию.

Кроме того, сообщалось, что Нацбанк предупредил о новой опасной схеме с получением денежной помощи.