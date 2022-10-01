З 1 жовтня набуває чинності нова постанова Уряду, відповідно до якої для українців збільшується розмір грошової компенсації.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У п'ятницю, 30 вересня, на своєму засіданні Уряд схвалив постанову, згідно з якою вже з 1 жовтня збільшується розмір компенсації людям, які надали тимчасове житло внутрішнім переселенцям у межах програми «Прихисток».

Програма передбачає державну компенсацію за житлово-комунальні послуги тим, хто безоплатно прихистив внутрішньо переміщених осіб із ТОТ чи зон проведення воєнних (бойових) дій.

Відсьогодні власники житла, що розмістили в себе ВПО, отримуватимуть вдвічі більші виплати: 900 гривень замість 450 за кожну ВПО на місяць.

Також у Мінреінтеграції нагадали, що нещодавно Уряд схвалив ще одну новацію: при нарахуванні субсидій згадана компенсація не буде обчислюватися як отриманий дохід.

Крім того, Кабмін ухвалив розпорядження щодо перерозподілу майже 47 млн гривень, передбачених Державним бюджетом на 2022 рік для забезпечення виплат звільненим з полону українцям і тим, хто ще в неволі.

Зокрема, збільшені видатки на виплати одноразової грошової допомоги особам, які були позбавлені свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади рф.

Нагадаємо, ДСНС з 1 грудня запускає в роботу систему інформування населення про надзвичайні ситуації, зараз вона покриває 67% абонентів.

Також нагадаємо, що ПриватБанк запустив нову функцію.

Крім того, повідомлялось, що Нацбанк попередив про нову небезпечну схему з отриманням грошової допомоги.