Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
В пятницу, 30 сентября, на своем заседании Правительство одобрило постановление, согласно которому уже с 1 октября увеличивается размер компенсации людям, предоставившим временное жилье внутренним переселенцам в рамках программы «Убежище».
Программа предусматривает государственную компенсацию за жилищно-коммунальные услуги тем, кто безвозмездно приютил внутренне перемещенных лиц из ТОТ или зон проведения военных (боевых) действий.
С сегодняшнего дня владельцы жилья, разместившие у себя ВПЛ, будут получать вдвое большие выплаты: 900 гривен вместо 450 за каждое ВПЛ в месяц.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Популярный музыкант свел счеты с жизнью в знак протеста против мобилизации в рф: "Если вы смотрите это..."
Дочь Поляковой честно ответила, почему не стала учится в Украине: "За границу вступила только потому..."
Тела лежат между машинами: оккупанты ударили ракетами по людям, которые ехали к родственникам
"Еще большая глупость": раскрыто, зачем Путин готовится опять перебросить войска в Беларусь
Также в Минреинтеграции напомнили, что недавно правительство одобрило еще одно новшество: при начислении субсидий упомянутая компенсация не будет исчисляться как полученный доход.
Кроме того, Кабмин принял распоряжение о перераспределении почти 47 млн гривен, предусмотренных Государственным бюджетом на 2022 год для обеспечения выплат особожденным из плена украинцам и тем, кто еще в неволе.
В частности, увеличены расходы на выплаты единовременной денежной помощи лицам, лишенным свободы незаконными вооруженными формированиями, оккупационной администрацией и/или органами власти рф.
Напомним, ГСЧС с 1 декабря запускает в работу систему информирования населения о чрезвычайных ситуациях, сейчас она покрывает 67% абонентов.
Также напомним, что ПриватБанк запустил новую функцию.
Кроме того, сообщалось, что Нацбанк предупредил о новой опасной схеме с получением денежной помощи.