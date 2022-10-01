С 1 октября вступает в силу новое постановление Правительства, согласно которому для украинцев увеличивается размер денежной компенсации.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В пятницу, 30 сентября, на своем заседании Правительство одобрило постановление, согласно которому уже с 1 октября увеличивается размер компенсации людям, предоставившим временное жилье внутренним переселенцам в рамках программы «Убежище».

Программа предусматривает государственную компенсацию за жилищно-коммунальные услуги тем, кто безвозмездно приютил внутренне перемещенных лиц из ТОТ или зон проведения военных (боевых) действий.

С сегодняшнего дня владельцы жилья, разместившие у себя ВПЛ, будут получать вдвое большие выплаты: 900 гривен вместо 450 за каждое ВПЛ в месяц.

Также в Минреинтеграции напомнили, что недавно правительство одобрило еще одно новшество: при начислении субсидий упомянутая компенсация не будет исчисляться как полученный доход.

Кроме того, Кабмин принял распоряжение о перераспределении почти 47 млн ​​гривен, предусмотренных Государственным бюджетом на 2022 год для обеспечения выплат особожденным из плена украинцам и тем, кто еще в неволе.

В частности, увеличены расходы на выплаты единовременной денежной помощи лицам, лишенным свободы незаконными вооруженными формированиями, оккупационной администрацией и/или органами власти рф.

Напомним, ГСЧС с 1 декабря запускает в работу систему информирования населения о чрезвычайных ситуациях, сейчас она покрывает 67% абонентов.

Также напомним, что ПриватБанк запустил новую функцию.

Кроме того, сообщалось, что Нацбанк предупредил о новой опасной схеме с получением денежной помощи.