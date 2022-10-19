Оприлюднено постанову Уряду про зміни у порядку виплати та доставки пенсій мешканцям деяких населених пунктів.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

На Урядовому порталі оприлюднено постанову Кабінету Міністрів, якою визначено порядок відновлення виплати пенсій, які було припинено в період з 1 серпня 2022 року у зв'язку з тривалою невиплатою, пенсіонерам Запорізької, Донецької, Луганської, Миколаївської, Харківської або Херсонської областей.

Зокрема передбачено, що у разі отримання від АТ “Укрпошта” повідомлення про відновлення технічної можливості здійснювати виплату пенсій в деокупованих населених пунктах Пенсійний фонд України без звернень пенсіонерів відновлює такі пенсії та забезпечує виготовлення відомостей на їх виплату.

Відновлені пенсії одержувачі зможуть отримати через “Укрпошту” особисто за місцем фактичного проживання. У разі неотримання таких пенсій протягом двох виплатних періодів пенсії будуть перераховуватись до АТ "Ощадбанк" на рахунки, відкриті за зверненнями органів ПФУ.

Також у Пенсійному фонді оприлюднили статистику щодо розподіл пенсіонерів за способом виплати пенсій. Всього наразі в Україні налічується 10,7 млн отримувачів пенсій. З них 8,2 млн отримують гроші через установи банків, здебільшого ПриватБанк та Ощадбанк, а ще 2,5 млн — через АТ "Укрпошта".

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