Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

На Правительственном портале обнародовано постановление Кабинета Министров, которым определен порядок возобновления выплаты пенсий, которые были остановлены в период с 1 августа 2022 года в связи с длительной невыплатой, пенсионерам Запорожской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Харьковской или Херсонской областей.

В частности, предусмотрено, что в случае получения от АО “Укрпочта” уведомления о восстановлении технической возможности осуществлять выплату пенсий в деоккупированных населенных пунктах Пенсионный фонд Украины без обращений пенсионеров возобновляет такие пенсии и обеспечивает изготовление ведомостей на их выплату.

Возобновленные пенсии получатели смогут получить через "Укрпочту" лично по месту жительства. При неполучении таких пенсий в течение двух выплатных периодов пенсии будут перечисляться в АО "Ощадбанк" на счета, открытые по обращениям органов ПФУ.

Также в Пенсионном фонде обнародовали статистику по распределению пенсионеров по способу выплаты пенсий. Всего сейчас в Украине насчитывается 10,7 млн получателей пенсий. Из них 8,2 млн получают деньги через учреждения банков, в основном ПриватБанк и Ощадбанк, а еще 2,5 млн - через АО "Укрпочта".

Напомним, украинцам озвучили список вещей, которыми нужно запастись перед зимой.

Также сообщалось, что цены на яйца взлетели, а на гречку поползли вниз – выяснились реальные причины.

Кроме того, Politeka.net писала, что из обращения начнут изымать популярные банкноты – когда и по какой причине.