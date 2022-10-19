Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.
На Правительственном портале обнародовано постановление Кабинета Министров, которым определен порядок возобновления выплаты пенсий, которые были остановлены в период с 1 августа 2022 года в связи с длительной невыплатой, пенсионерам Запорожской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Харьковской или Херсонской областей.
В частности, предусмотрено, что в случае получения от АО “Укрпочта” уведомления о восстановлении технической возможности осуществлять выплату пенсий в деоккупированных населенных пунктах Пенсионный фонд Украины без обращений пенсионеров возобновляет такие пенсии и обеспечивает изготовление ведомостей на их выплату.
Возобновленные пенсии получатели смогут получить через "Укрпочту" лично по месту жительства. При неполучении таких пенсий в течение двух выплатных периодов пенсии будут перечисляться в АО "Ощадбанк" на счета, открытые по обращениям органов ПФУ.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
56-летняя Сумская удивила видом в бомбоубежище: "Олечка, держитесь..."
Ефросинина гневно обрушилась на россиян и раскрыла, почему им никогда не запугать украинцев: "Тупая и зависимая биомаса..."
"Всех это устроит": выяснилось, кто и по какому сценарию может ликвидировать путина
"Катя погибла": лидер "Вопли Видоплясова" Скрипка сообщил о трагедии с молодой музыканткой
Также в Пенсионном фонде обнародовали статистику по распределению пенсионеров по способу выплаты пенсий. Всего сейчас в Украине насчитывается 10,7 млн получателей пенсий. Из них 8,2 млн получают деньги через учреждения банков, в основном ПриватБанк и Ощадбанк, а еще 2,5 млн - через АО "Укрпочта".
Напомним, украинцам озвучили список вещей, которыми нужно запастись перед зимой.
Также сообщалось, что цены на яйца взлетели, а на гречку поползли вниз – выяснились реальные причины.
Кроме того, Politeka.net писала, что из обращения начнут изымать популярные банкноты – когда и по какой причине.