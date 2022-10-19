В Україні триває програма фінансової допомоги мешканцям ДОТ, а також, а також почалися виплати від Міжнародної організації з міграції.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Наразі понад 15,5 мільйонів гривень вже виплачено жителям звільненої Харківщини. Ці кошти в якості разової грошової допомоги 1200 гривень отримало понад 13 тисяч мешканців з 49 деокупованих населених пунктів.

На звільнених територіях Херсонщини кошти доставлено більш як 1800 громадянам, у деокупованих регіонах Донецької області гроші отримали понад 1700 осіб.

Окрім того, громадяни, які пережили окупацію, почали отримувати додаткову грошову допомогу 2200 гривень від Міжнародної організації з міграції. Так, в Лимані та Святогірську вже здійснено виплати майже на пів мільйона гривень.

Крім того, в Мінреінтеграції повідомили, що відтепер Єдина інформаційна система соціальної сфери (ЄІССС) стала доступною в управліннях соціального захисту населення по всій території України. Кожен переселенець може скористатися соціальними послугами за місцем свого фактичного перебування.

Зокрема, внутрішньо переміщені особи в будь-якому регіональному управлінні соцзахисту можуть отримати такі послуги:

швидко змінити у довідці ВПО неактуальне місце проживання;

виправити помилкові чи некоректні дані в заяві на отримання довідки ВПО;

з’ясувати й усунути причину затримки допомоги на проживання;

знятися з обліку як ВПО.

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