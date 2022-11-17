В українській столиці випав перший сніг, раніше про снігопад попереджала київська влада.

Упродовж четверга, 17 листопада, сніг лише посилиться.

«17 листопада у Києві прогнозують посилення снігу. Просимо водіїв за можливості не виїжджати на авто у місто, а користуватися громадським транспортом. Будь ласка, не створюйте затори, адже в них зупиняється й снігоприбиральна техніка», - попередили у КМДА мешканців міста.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що снігопад буде і у п'ятницю, 18 листопада.

"Температура повітря опуститься до -2 градусів. На дорогах очікується ожеледиця", – попереджали в адміністрації.

Зазначимо, синоптики прогнозують, що ця зима буде теплішою, ніж у попередні роки, але в лютому варто очікувати на сильні похолодання.

У деяких регіонах нічна температура падатиме до -15°C, а іноді й до -20°C. У той же час, найтеплішим місяцем зими стане грудень.

За словами головного метеоролога Укргідрометцентру Владислава Білика, кількість опадів не перевищуватиме середніх показників у регіонах.

Спочатку холоди прийдуть у західні та північні регіони країни, а потім дійдуть і до центральних та східних.

Білик також повідомляв про велику ймовірність снігу в листопаді, відзначаючи при цьому, що довго він пролежить.

Нагадаємо, українців попередили про погіршення погоди та перші морози.

Також повідомлялося, що оголошено рекордно довгі зимові канікули.

Крім того, Politeka.net писала про різку зміну погоди.