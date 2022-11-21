Циклон, который пришел в Украину, уже завтра, 22 ноября, пойдет дальше, так что погода изменится.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщила известная синоптик Наталья Диденко. По ее словам, снег, мокрый снег, дождь, ледяной дождь и другие «атмосферные дары» будут постепенно покидать территорию страны.

Так что 22 ноября в большинстве областей осадков не ожидается, только в восточной части и на юго-востоке пройдут дожди.

«Температура воздуха в течение дня на западе и севере от 2 мороза до 3 тепла. На востоке и юге – почти весна, +8+13 градусов», - сообщила Диденко

В центре: в Винницкой области около нуля, в Кропивницком с районами и Черкасской области +3+6 градусов, на Полтавщине и в Днепре с районами до +9 градусов.

В Киеве во вторник осадки маловероятны. Ночью будет -1-3 градуса, днем ​​около нуля.

Ситуация на дорогах будет оставаться сложной, будет скользкой.

Напомним, ранее украинцев предупредили, что снега навалит еще больше, мороз усилится.

Также сообщалось, что объявлены рекордно длинные зимние каникулы.

Кроме того, Politeka.net писала о резком изменении погоды.