ПриватБанк с 23 ноября увеличил лимиты на получение налички в банкоматах с карт всех украинских банков.

ПриватБанк установил единые лимиты обналичивания в своей сети банкоматов с карт ПриватБанка и других украинских банков на уровне 20 000 грн. Такую сумму пользователи карт любого банка могут получить в банкомате ПриватБанка за одну операцию, а затем повторить через три часа.

Как сообщил член правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко, увеличение лимитов на получение налички для карт всех украинских и зарубежных банков позволит клиентам всех банков при необходимости получить доступ к наличным средствам через крупнейшую в Украине сеть банкоматов. На сегодняшний день в сети ПриватБанка работают более 5 000 банкоматов во всех регионах Украины.

В банке также напомнили, что при аварийном отключении электричества ПриватБанк обеспечивает бесперебойную работу онлайн банкинга и приложения Приват24, Приват24 для бизнеса, процессинга, а также системы безналичных расчетов.

Большинство банковских услуг доступны клиентам через веб-версию Приват24 или через мобильные приложения круглосуточно, 24/7. При аварийных отключениях электроэнергии для получения услуг клиенты могут обратиться в ближайшее дежурное отделение, которое будет работать в отдельном режиме.

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