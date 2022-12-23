Українські школярі, незважаючи на військовий стан та часті повітряні тривоги, продовжують навчання за індивідуальним графіком.

Частина учнів, яким дозволяють умови, навчаються очно, більшість же продовжує навчатися в онлайн-режимі. Тим не менш, для всіх зимові шкільні канікули для них мають розпочатися наприкінці грудня.

У столиці України канікули для школярів мають розпочатися вже 26 грудня 2022 року, які триватимуть до 27-го січня. Про це раніше повідомив мер міста Віталій Кличко. Вчителі ж можуть піти в оплачувану відпустку на цей час.

У самій Київській області канікули триватимуть в індивідуальному порядку від трьох тижнів до місяця.

У Чернівецькій області планують запровадити канікули на цілий місяць у зв'язку з перебоями електрики, відсутністю стабільного теплопостачання та зв'язку. Деякі графіки вибирають індивідуально. У школах Чернівців канікули триватимуть із 26 грудня по 9 січня.

У школах Харкова канікули триватимуть із 30 грудня по 15 січня включно. На Харківщині зимові канікули у школах розпочнуться 26 грудня 2022 року та триватимуть до 8 січня 2023 року.

Львівські школи також самостійно обирають дати початку та закінчення канікул. Деякі починають відпочинок з 25 грудня по 22 січня, частина піде на канікули під Новий рік і до середини наступного місяця.

Кожна школа Львова самостійно визначає дату початку зимових канікул, а також кількість днів, протягом яких діти відпочиватимуть.

В одних школах канікули розпочнуться з 25 грудня та триватимуть орієнтовно до 22 січня. В інших можуть розпочатися з 31 грудня – до середини січня.

У школах Волинської області школярі вирушать на відпочинок із 24 грудня 2022 року, канікули завершаться до 15 січня.

На Рівненщині канікули розпочнуться з 30 грудня по 14 січня. В окремих навчальних закладах канікули об'єднають зимові та осінні, тому тривалість буде різною.

На Тернопільщині канікули розпочнуться 30 грудня і триватимуть до 15 січня.

У Запорізькій області канікули стартують з 24 – 26 грудня та триватимуть до 8 – 9 січня. У деяких – канікули розпочнуться 26 грудня та триватимуть до 8 січня.

На Миколаївщині зимові канікули розпочнуться 24 – 25 грудня або 29-го – 31 грудня. Триватимуть канікули до 8 – 24 січня.

На Одещині діти отримають два тижні канікул, відпочинок планується з кінця цього місяця, ближче до Нового року.

На Херсонщині більшість шкіл, що знаходяться поза окупацією, піде на канікули з 24 – 26 грудня до 8 січня

У більшості шкіл Луганщини канікули розпочнуться 24 грудня та триватимуть до 8 січня.

У Полтавській області канікули проводяться з 5 грудня 2022 року по 2 січня, у частини – від 8 до 26 січня.

На Сумщині канікули розпочнуться з 26 грудня 2022 року та триватимуть до 13 січня.

На Житомирщині канікули в школах розпочнуться 26 грудня, завершаться 16 січня.

На Черкащині зимові канікули проводяться з 26 грудня 2022 року до 15 січня.

У Вінницькій області канікули розпочнуться 26 грудня та триватимуть до 10 січня.

У Хмельницькій області зимові канікули проводять з 7 грудня 2022 року по 2 січня.

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