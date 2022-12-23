Украинские школьники, несмотря на военное положение и частые воздушные тревоги, продолжают обучение по индивидуальному графику.

Часть учеников, которым позволяют условия, обучаются очно, большая часть же продолжает обучаться в онлайн-режиме. Тем не менее, для всех зимние школьные каникулы для них должны начаться в конце декабря.

В столице Украины каникулы для школьников должны начаться уже 26 декабря 2022, которые продлятся до 27-го января. Об этом ранее сообщил мэр города Виталий Кличко. Учителя же могут уйти в оплачиваемый отпуск на это время.

В самой Киевской области каникулы продлятся в индивидуальном порядке от трех недель до месяца.

В Черновицкой области планируют ввести каникулы на целый месяц в связи с перебоями электричества, отсутствием стабильного теплоснабжения и связи. Некоторые заведения графики выбирают индивидуально. В школах Черновцов каникулы продлятся с 26 декабря по 9 января.

В школах Харькова каникулы продлятся с 30 декабря по 15 января включительно. На Харьковище зимние каникулы в школах начнутся 26 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года.

Львовские школы также самостоятельно выбирают даты начала и окончания каникул. Некоторые начинают отдых с 25-го декабря по 22 января, часть уйдет на каникулы под Новый год и до середины следующего месяца.

Каждая школа Львова самостоятельно определяет дату начала зимних каникул, а также количество дней, в течение которых дети будут отдыхать.

В одних школах каникулы начнутся с 25 декабря и продлятся ориентировочно до 22 января. В других могут начаться с 31 декабря – и до середины января.

В школах Волынской области школьники отправятся на отдых с 24 декабря 2022 года, каникулы завершатся до 15 января.

В Ровенской области каникулы начнутся с 30 декабря по 14 января. В отдельных учебных заведениях каникулы объединят зимние и осенние, поэтому длительность будет разная.

В Тернопольской области каникулы начнутся 30 декабря и продлятся до 15 января.

В Запорожской области каникулы стартуют с 24 – 26 декабря и продлятся по 8 – 9 января. В некоторых – каникулы начнутся 26 декабря и продлятся до 8 января.

В Николаевской области зимние каникулы начнутся 24 – 25 декабря или 29-го – 31 декабря. Продлятся каникулы до 8 – 24 января.

В Одесской области дети получат две недели каникул, отдых планируется с конца этого месяца, ближе к Новому году.

В Херсонской области большинство школ, которые находятся вне оккупации, уйдет на каникулы с 24 – 26 декабря до 8 января

В большинстве школ Луганщины каникулы начнутся 24 декабря и продлятся до 8 января.

В Полтавской области каникулы проводятся с 5 декабря 2022 по 2 января, у части – от 8 до 26 января.

На Сумщине каникулы начнутся с 26 декабря 2022 года и продлятся до 13 января.

В Житомирской области каникулы в школах начнутся 26 декабря, завершатся 16 января.

На Черкасщине зимние каникулы проводятся с 26 декабря 2022 года по 15 января.

В Винницкой области каникулы начнутся 26 декабря и продлятся до 10 января.

В Хмельницкой области зимние каникулы проводят с 7 декабря 2022 по 2 января.

Напомним, внезапно сгорела церковь Святителя Николая Чудотворца, построенная в XIX веке: кадры с места ЧП.

Также сообщалось, кому придется заплатить налог за использование генератора.

Кроме того, Politeka.net писала, что введены в обращение новые сто гривен – что будет со старыми.