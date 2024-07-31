Страшное событие произошло в семье спасателя ГСЧС – появились подробности и кадры с места трагедии.

Новое трагическое событие произошло в Харьковской области, которую враг продолжает беспощадно обстреливать.

«Самое страшное для спасателей – ехать на вызов в собственный дом… К сожалению, это постигло огнеборца ГСЧС Харьковщины», - рассказали в ГСЧС Украины.

По словам спасателей, мужчина приехал тушить пожар после массированного авиационного обстрела поселка Большой Бурлук, а оказался на пепелище собственного дома.

В результате удара российскими КАБами погибла его 37-летняя жена, а 10-летнего сына с ожоговыми травмами госпитализировали в медучреждение.

«Выражаем искренние соболезнования нашему коллеге, вечная память жене и скорейшего выздоровления сыну» , - подчеркнули в ГСЧС, опубликовав драматические кадры с места попадания КАБов.

Ранее в Харьковской ОВА сообщили, что россияне ударили по Большому Бурлуку на Купянщине, есть погибшая.

В результате обстрела горел жилой дом, еще один дом получил повреждения.

«Погибла женщина, а ее 10-летний сын получил ожоговые ранения. Его госпитализировали», - говорилось в сообщении.

Добавим, что тем временем стало известно сразу о двух трагедиях - в Харьковской области обнаружили тела двух мужчин.

В селе Кучеривка Купянского района в гараже обнаружено тело 61-летнего мужчины без признаков жизни со следами взрывной травмы.

Кроме того, в селе Малая Камышеваха Изюмского района обнаружили автомобиль ВАЗ 2106, в котором нашли мертвого 61-летнего мужчину.

Он получил травмы в результате износа мины неизвестного типа.

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