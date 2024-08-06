Єдиний спосіб для України змінити ситуацію на полі бою — це звільнити втомлених солдатів на передовій, які борються роками, і мобілізувати десятки тисяч — навіть сотні тисяч нових, боєздатних новобранців, щоб продовжити оборону країни.

На щастя для України, прибуття додаткової допомоги та боєприпасів, сплачених значною мірою пакетом військової допомоги на суму 61 ​​мільярд доларів, ухваленим Конгресом на початку цього року, вже має значення на обох фронтах.

Зі стратегічної точки зору нова допомога стала переломним моментом.

Обладнання, заздалегідь підготовлене в Європі на випадок ухвалення законопроекту, негайно почало надходити до країни.

Пакет на 61 млрд доларів включав 25,7 млрд доларів на заміну американського обладнання, що відправляється на Україну, та на розвиток американської промислової бази; 17 млрд доларів на навчання та озброєння українських сил; 2,5 млрд. доларів на гуманітарну допомогу; та майже 8 млрд доларів у вигляді кредитів Україні на оплату державних послуг.

Хоча це й довгоочікуване полегшення для українців, обладнання та засоби не виграють війни. Добре екіпіровані та навчені солдати виграють.

"Існує симбіотичний зв'язок між робочою силою та матеріальними засобами", - сказав Баррос. "Набагато простіше набирати людей і змушувати їх з ентузіазмом служити, якщо вони знають, що будуть належним чином екіпіровані".

Джерело: politico .

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