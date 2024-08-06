Единственный способ для Украины изменить ситуацию на поле боя — это освободить уставших солдат на передовой, которые сражаются годами, и мобилизовать десятки тысяч — даже сотни тысяч — новых, боеспособных новобранцев, чтобы продолжить оборону страны.

К счастью для Украины, прибытие дополнительной помощи и боеприпасов, оплаченных в значительной степени пакетом военной помощи на сумму 61 ​​миллиард долларов, принятым Конгрессом в начале этого года, уже имеет значение на обоих фронтах.

Со стратегической точки зрения новая помощь стала переломным моментом.

Оборудование, заранее подготовленное в Европе на случай принятия законопроекта, немедленно начало поступать в страну.

Пакет на 61 млрд долларов включал 25,7 млрд долларов на замену американского оборудования, отправляемого на Украину, и на развитие американской промышленной базы; 17 млрд долларов на обучение и вооружение украинских сил; 2,5 млрд долларов на гуманитарную помощь; и почти 8 млрд долларов в виде кредитов Украине на оплату государственных услуг.

Хотя это и долгожданное облегчение для украинцев, но оборудование и средства не выигрывают войны. Хорошо экипированные и обученные солдаты выигрывают.

«Существует симбиотическая связь между рабочей силой и материальными средствами», — сказал Баррос. «Гораздо проще набирать людей и заставлять их с энтузиазмом служить, если они знают, что будут должным образом экипированы».

Источник: politico.

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