Если Дональд Трамп победит на второй срок на выборах в ноябре, последуют серьезные изменения в американской политике.

Республиканская платформа — 16-страничный документ, дающий представление о том, как Трамп может руководить — призывает к масштабной программе депортации нелегальных иммигрантов и ужесточению контроля за тем, кто въезжает в страну.

Торговые партнеры должны ожидать более высоких тарифов и ограничений: бывший президент уже изложил планы по взиманию пошлин на весь импорт. Военная помощь, вероятно, станет более условной; союзников будут запугивать, заставляя увеличивать собственные расходы на оборону.

Мексика, крупнейший торговый партнер Америки, возглавляет список с результатом 71 из 100.

Более строгие правила иммиграции могут затронуть миллионы мексиканцев, которые въезжают в Америку как легально, так и нелегально (хотя мигранты из других стран теперь составляют большую долю тех, кто пересекает границу).

А данные, опубликованные ранее в этом году, показали, что Мексика обогнала Китай в 2023 году, став экспортером номер один в Америку.

Торговый дефицит является серьезной проблемой для Трампа; дефицит с Мексикой вырос до 152 млрд долларов в 2023 году, что на 37% больше, чем в 2020 году.

В 2026 году Мексика, Америка и Канада должны обсудить, продлевать ли свое соглашение о свободной торговле, известное как usmca, после 2036 года.

Пять других стран Латинской Америки входят в первую десятку: Коста-Рика и Панама занимают второе и пятое места соответственно из-за низких расходов на вооружение и оборону, а также зависимости от американской военной помощи. Доминиканская Республика, Сальвадор и Гондурас занимают высокие места в индексе из-за своей уязвимости к более жесткой иммиграционной политике: денежные переводы из Америки составляют от 8% до 23% их ввп .

Германия занимает третье место, самое высокое среди всех союзников по нато . В свой первый срок Трамп хотел вывести более 12 000 американских солдат из Германии и критиковал низкие расходы страны на оборону.

Источник: economist.

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