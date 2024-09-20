Відомий астролог назвав дату закінчення війни в Україні та розповів, чи звільнить наша країна найближчим часом окуповані території.

Астролог Дмитро Уранус дав новий прогноз, коли закінчиться війна у Україні, за його словами, 20 червня 2024 року включилася карта літнього сонцестояння.

У своєму Телеграм-каналі Уранус додав, що вона буде працювати 90 днів і у цей період немає агресивних військових вказівок.

"Місяць, що кульмінує, в Стрільці на координатах Києва. Це вказівка на більш виважену та реалістичну зовнішню політику влади Києва, на міжнародні події, міжнародні контакти, м'якшу політичну риторику" - додав астролог.

Він додав, що саме через це було проведено Саміт миру за кілька днів до сонцестояння і ймвірно в цей період буде проведено другий Саміт миру.

"За ці 90 днів слід закріпити курс на закінчення війни і чимось це підтвердити на юридичному міжнародному рівні", - вважає Уранус.

Астролог повідомив, що із появою нового соляра курс на закінчення війни буде явним.

Дмитро Уранус повідомив, що над Києвом кульмінує Венера і Меркурій, які вказують на високу ймовірність зміни вектора війни.

"Венера – це мир і згода, а Меркурій – зустрічі та договори. Але я не впевнений, що це буде укладання самого миру, швидше за все, у цей час будуть події, які приведуть нас до майбутнього миру. Карта початку війни вказує на дуже значні події у період березень-квітень 2025 року", - повідомив астролог, розповідаючи, коли закінчиться війна.

Говорячи про те, коли закінчиться війни, астролог не передбачає повернення Україною окупованих територій найближчим часом, бо це буде тривалий процес.

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