Известный астролог назвал дату окончания войны в Украине и рассказал, освободит ли наша страна в ближайшее время оккупированные территории.

Астролог Дмитрий Уранус дал новый прогноз, когда закончится война в Украине, по его словам, 20 июня 2024 года включилась карта летнего солнцестояния.

В своем телеграмм-канале Уранус добавил, что она будет работать 90 дней и в этот период нет агрессивных военных указаний.

"Луна, которая кульминирует, в Стрельце на координатах Киева. Это указание на более взвешенную и реалистичную внешнюю политику властей Киева, на международные события, международные контакты, более мягкую политическую риторику" - добавил астролог.

Он добавил, что именно поэтому был проведен Саммит мира за несколько дней до солнцестояния и предположительно в этот период будет проведен второй Саммит мира.

"За эти 90 дней следует закрепить курс на окончание войны и чем-то подтвердить это на юридическом международном уровне", - считает Уранус.

Астролог сообщил, что с появлением нового соляра курс по окончанию войны будет явный.

Дмитрий Уранус сообщил, что над Киевом кульминирует Венера и Меркурий, указывающие на высокую вероятность смены вектора войны.

"Венера – это мир и согласие, а Меркурий – встречи и договоры. Но я не уверен, что это будет заключение самого мира, скорее всего, в это время будут события, которые приведут нас к будущему миру. Карта начала войны указывает на очень значительные события в период март-апрель 2025 года, - сообщил астролог, рассказывая, когда закончится война.

Говоря о том, когда закончится война, астролог не предполагает возвращения Украиной оккупированных территорий в ближайшее время, потому что это будет длительный процесс.

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