Ясновидець передбачив, коли закінчиться війна в Україні та що зміниться на фронті до кінця 2024 року.

Ясновидець повідомив, що війна в Україні не закінчиться у 2024 році, додавши, що важливі рішення будуть прийматися непередбачувано.

Про це розповів ясновидець Валерій Шатилович у Youtube-каналі "Поговоримо".

За його словами, війна в Україні триватиме до 2026 року, 2024 та 2025 – будуть важкими на фронті, але 2026 рік принесе полегшення.

Шатилович додав, що до кінця 2024 році війна в Україні не закінчиться.

"Наша війна не схожа на Другу світову. І Україна не захопить Москву. Таких бажань у нас немає. Вирішення війни відбуватиметься по-іншому", - повідомив астролог, говорячи про те, як закінчиться війна в Україні.

До кінця 2024 року триватимуть активні обстріли, але у 2025 році може розпочатися "рух до миру".

Ясновидець побачив, що у 2024 році Україна отримає зброю від партнерів, тому Шатилович вважає, що у 2025 році існує також ймовірність початку контрнаступу ЗСУ.

Проте ясновидець вказує, закінчиться війна в Україні у 2026 році – не на початку, а ближче до середини.

"2026 року можуть припинитися бойові дії. Це може статись не на початку, а всередині 2026 року".

Ясновидець повідомив, що 2026 рік не буде легким, будуть проблеми, але можна говорити про зупинку бойових дій.

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