Ясновидец предвидел, когда война в Украине закончится и что изменится на фронте до конца 2024 года.

Ясновидец сообщил, что война в Украине не закончится в 2024 году, добавив, что важные решения будут приниматься непредсказуемо.

Об этом рассказал ясновидящий Валерий Шатилович в Youtube-канале "Поговорим".

По его словам, война в Украине будет продолжаться до 2026 года, 2024 и 2025 – будут тяжелыми на фронте, но 2026 принесет облегчение.

Шатилович добавил, что до конца 2024 года война в Украине не закончится.

"Наша война не похожа на Вторую мировую. И Украина не захватит Москву. Таких желаний у нас нет. Решение войны будет происходить по-другому" , - сообщил астролог, говоря о том, как закончится война в Украине.

До конца 2024 года будут продолжаться активные обстрелы, но в 2025 году может начаться "движение в мир".

Ясновидец увидел, что в 2024 году Украина получит оружие от партнеров , поэтому Шатилович считает, что в 2025 году существует вероятность начала контрнаступления ВСУ.

Однако ясновидящий указывает, закончится война в Украине в 2026 году – не в начале, а ближе к середине.

"В 2026 году могут прекратиться боевые действия. Это может произойти не в начале, а внутри 2026 года".

Ясновидец сообщил, что 2026 год не будет легким, будут проблемы, но можно говорить об остановке боевых действий.

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