Дізнайтеся докладно, як отримати субсидії в Україні, куди звертатись і які документи потрібно зібрати для оформлення допомоги.

Перед початком опалювального сезону громадяни все частіше цікавляться? як отримати субсидії в Україні, а також які умови необхідно виконати для її отримання.

Докладніше про те, як отримати субсидії в Україні та хто з громадян має право на отримання, читайте у цьому опублікованому нижче матеріалі Politeka .

Субсидія в Україні – це цільова допомога для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

Програма субсидій діє в Україні вже кілька років, і з кожним роком все більше громадян звертається за такою підтримкою.

Субсидії в Україні є ключовим інструментом соціального захисту в умовах зростання цін та тарифів. Щоб отримати субсидію, необхідно відповідати певним критеріям та надати необхідні документи.

Проте існують ситуації, коли субсидії в Україні не будуть призначені

площа квартири перевищує 130 м ², а будинки - 230 м ²;

у сім'ї є автомобіль, якому менше 5 років з моменту випуску;

повнолітні члени сім'ї мають дохід нижче за мінімальну заробітну плату або не отримують офіційної допомоги.

Також субсидії в Україні не отримають, якщо на житловій площі зареєстровано неповнолітню дитину без батьків.

Якщо ви вже отримуєте субсидію в Україні та у вашій родині відбулися зміни, необхідно повідомити про це відповідні служби. Соціальні працівники оновлять дані та можуть переглянути розмір чи умови отримання допомоги.





Що необхідно повідомити, при отриманні субсидії в Україні:

зміни у складі зареєстрованих мешканців;

соціального статусу членів домогосподарства;

у складі сім'ї будь-якого члена домогосподарства;

зміна списку комунальних послуг або умов їх надання;

зміни у витратах на управління багатоквартирним будинком;

зміна керуючої компанії чи виконавця комунальних послуг, створення ОСББ;

настання обставин, за яких втрачається право на субсидію.

Щоб отримати допомогу від держави, тобто субсидії в Україні , необхідно подати пакет документів, який підтверджує, що ви дійсно потребуєте підтримки.

Подати заявку на отримання житлової субсидії в Україні можна кількома способами:

найзручніший спосіб отримати субсидії в Україні — через веб-портал електронних послуг ПФУ, мобільний додаток ПФУ чи портал «Дія»;

можна звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ, незалежно від місця реєстрації, що зручно для тих, кому потрібна консультація фахівців фонду щодо того, як отримати субсидії в Україні ;

; також можна подати документи особисто до органу місцевого самоврядування або ЦПАУ;

альтернативний варіант – надіслати документи поштою до Пенсійного фонду України.

Хто може претендувати на отримання субсидії в Україні та який розмір допомоги передбачено на опалювальний сезон 2023–2024 років:

Згідно з рішенням уряду, субсидія в Україні надається, якщо витрати на комунальні послуги перевищують 15% від середньомісячного сукупного доходу сім'ї. Це правило діє до завершення військового стану і ще місяць після його скасування.

У опалювальний сезон 2023-2024 років. середній розмір субсидії для українців становив 1410 грн.

Для розрахунку субсидії на опалювальний період 2023–2024 років. враховуються доходи за І та ІІ квартали 2023 року, а пенсійні виплати (як частина доходу) – за серпень 2023 року.

Субсидії в Україні отримують із місяця звернення до кінця опалювального сезону (з 1 жовтня до 30 квітня).

Якщо заяву подано протягом двох місяців від початку опалювального або неопалюваного сезону, субсидія в Україні буде отримана з початку сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання.







Необхідні документи для того, щоб отримати субсидії в Україні:

заяву про призначення субсидії в Україні;

декларація про доходи та витрати;

інформація про мешканців домогосподарства;

паспорт та реєстраційний номер платника податків;

довідка про статус внутрішньо переміщеної особи.

Заява та декларація для отримання субсидії в Україні подаються у встановленій формі.

Зауважте, що розмір отримання субсидії в Україні залежить від суми нарахованих комунальних послуг та рівня доходів сім'ї (при цьому виплати переселенцям не враховуються).

Важливо, що допомога на проживання, яка надається внутрішньо переміщеним особам (ВПО), не входить до доходу сім'ї під час розрахунку субсидії в Україні.

Перевірити, чи призначено вам субсидію, можна на сайті subsidii.ioc.gov.ua . Для цього достатньо ввести адресу вашого проживання, щоб дізнатися про статус заявки та розмір субсидії.

Як розрахувати субсидію в Україні самостійно?

Розмір субсидії в Україні розраховується за таким алгоритмом.

Спочатку необхідно визначити обов'язкову частку платежу за такою формулою:

Ro = Kd / Kg h Rg , де:

Ро - частка оплати за комунальні послуги для домогосподарства (округлюється до двох знаків після коми);

- частка оплати за комунальні послуги для домогосподарства (округлюється до двох знаків після коми); Кд - коефіцієнт доходу домогосподарства (ставлення середньомісячного сукупного доходу на одного члена сім'ї до прожиткового мінімуму на одну особу);

- коефіцієнт доходу домогосподарства (ставлення середньомісячного сукупного доходу на одного члена сім'ї до прожиткового мінімуму на одну особу); Кг - базовий коефіцієнт доходу (рівний 2 прожиткових мінімумів на одну особу на місяць);

- базовий коефіцієнт доходу (рівний 2 прожиткових мінімумів на одну особу на місяць); Рг - базова норма оплати за послуги (рівна 15%).

Отримане значення множиться на середньомісячний дохід сім'ї – це і буде розмір субсидії в Україні, яку отримає домогосподарство.

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