Узнайте подробно, как получить субсидии в Украине, куда обращаться и какие документы нужно собрать для оформления помощи.

Перед началом отопительного сезона граждане все чаще интересуются, как получить субсидии в Украине, а также какие условия необходимо выполнить для ее получения.

Подробнее о том, как получить субсидии в Украине и кто из граждан имеет право на получение, читайте в этом опубликованном ниже материале Politeka.

Субсидия в Украине — это целевая помощь для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Программа субсидий действует в Украине уже несколько лет, и с каждым годом все больше граждан обращаются за такой поддержкой.

Субсидии в Украине являются ключевым инструментом социальной защиты в условиях роста цен и тарифов. Чтобы получить субсидию, необходимо соответствовать определенным критериям и предоставить необходимые документы.

Однако существуют ситуации, когда субсидии в Украине не будут назначены

площадь квартиры превышает 130 м², а дома — 230 м²;

в семье есть автомобиль, которому меньше 5 лет с момента выпуска;

совершеннолетние члены семьи имеют доход ниже минимальной заработной платы или не получают официальной помощи.

Также субсидии в Украине не получат, если на жилой площади зарегистрирован несовершеннолетний ребенок без родителей.

Если вы уже получаете субсидию в Украине и в вашей семье произошли изменения, необходимо уведомить об этом соответствующие службы. Социальные работники обновят данные и могут пересмотреть размер или условия получения помощи.

О чем необходимо уведомить, при получении субсидии в Украине:

изменения в составе зарегистрированных жильцов;

социального статуса членов домохозяйства;

в составе семьи любого члена домохозяйства;

изменение списка получаемых коммунальных услуг или условий их предоставления;

изменения в расходах на управление многоквартирным домом;

смена управляющей компании или исполнителя коммунальных услуг, создание ОСМД;

наступление обстоятельств, при которых теряется право на субсидию.

Чтобы получить помощь от государства, то есть субсидии в Украине, необходимо подать пакет документов, подтверждающий, что вы действительно нуждаетесь в поддержке.

Подать заявку на получение жилищной субсидии в Украине можно несколькими способами:

самый удобный способ получить субсидии в Украине — через веб-портал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение ПФУ или портал «Дія»;

можно обратиться в любой сервисный центр ПФУ, независимо от места регистрации, что удобно для тех, кому нужна консультация специалистов фонда тносительно того, как получить субсидии в Украине ;

; также можно подать документы лично в орган местного самоуправления или ЦПАУ;

альтернативный вариант — отправить документы по почте в Пенсионный фонд Украины.

Кто может претендовать на получение субсидии в Украине и какой размер помощи предусмотрен на отопительный сезон 2023–2024 годах:

Согласно решению правительства, субсидия в Украине предоставляется, если расходы на коммунальные услуги превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи. Это правило действует до завершения военного положения и еще месяц после его отмены.

В отопительный сезон 2023–2024 гг. средний размер субсидии для украинцев составил 1410 грн.

Для расчета субсидии на отопительный период 2023–2024 гг. учитываются доходы за I и II кварталы 2023 года, а пенсионные выплаты (как часть дохода) — за август 2023 года.

Субсидии в Украине получают с месяца обращения до конца отопительного сезона (с 1 октября по 30 апреля).

Если заявление подано в течение двух месяцев с начала отопительного или неотапливаемого сезона, субсидия в Украине будет получена с начала сезона, но не ранее дня возникновения права на ее получение.



Необходимые документы для того, чтобы получить субсидии в Украине:

заявление о назначении субсидии в Украине;

декларация о доходах и расходах;

информация о жильцах домохозяйства;

паспорт и регистрационный номер налогоплательщика;

справка о статусе внутренне перемещенного лица.

Заявление и декларация для получения субсидии в Украине подаются в установленной форме.

Обратите внимание, что размер получения субсидии в Украине зависит от суммы начисленных коммунальных услуг и уровня доходов семьи (при этом выплаты переселенцам не учитываются).

Важно, что помощь на проживание, предоставляемая внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), не входит в доход семьи при расчете субсидии в Украине.

Проверить, назначена ли вам субсидия, можно на сайте subsidii.ioc.gov.ua. Для этого достаточно ввести адрес вашего проживания, чтобы узнать статус заявки и размер субсидии.

Как рассчитать субсидию в Украине самостоятельно?

Размер субсидии в Украине рассчитывается по следующему алгоритму.

Сначала необходимо определить обязательную долю платежа по формуле:

Ро = Кд / Кг х Рг, где:

Ро — доля оплаты за коммунальные услуги для домохозяйства (округляется до двух знаков после запятой);

— доля оплаты за коммунальные услуги для домохозяйства (округляется до двух знаков после запятой); Кд — коэффициент дохода домохозяйства (отношение среднемесячного совокупного дохода на одного члена семьи к прожиточному минимуму на одного человека);

— коэффициент дохода домохозяйства (отношение среднемесячного совокупного дохода на одного члена семьи к прожиточному минимуму на одного человека); Кг — базовый коэффициент дохода (равен 2 прожиточным минимумам на одного человека в месяц);

— базовый коэффициент дохода (равен 2 прожиточным минимумам на одного человека в месяц); Рг — базовая норма оплаты за услуги (равна 15%).

Полученное значение умножается на среднемесячный доход семьи - это и будет размер субсидии в Украине, которую получит домохозяйство.

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