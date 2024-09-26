Перед началом отопительного сезона граждане все чаще интересуются, как получить субсидии в Украине, а также какие условия необходимо выполнить для ее получения.
Подробнее о том, как получить субсидии в Украине и кто из граждан имеет право на получение, читайте в этом опубликованном ниже материале Politeka.
Субсидия в Украине — это целевая помощь для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Программа субсидий действует в Украине уже несколько лет, и с каждым годом все больше граждан обращаются за такой поддержкой.
Субсидии в Украине являются ключевым инструментом социальной защиты в условиях роста цен и тарифов. Чтобы получить субсидию, необходимо соответствовать определенным критериям и предоставить необходимые документы.
Однако существуют ситуации, когда субсидии в Украине не будут назначены
- площадь квартиры превышает 130 м², а дома — 230 м²;
- в семье есть автомобиль, которому меньше 5 лет с момента выпуска;
- совершеннолетние члены семьи имеют доход ниже минимальной заработной платы или не получают официальной помощи.
Также субсидии в Украине не получат, если на жилой площади зарегистрирован несовершеннолетний ребенок без родителей.
Если вы уже получаете субсидию в Украине и в вашей семье произошли изменения, необходимо уведомить об этом соответствующие службы. Социальные работники обновят данные и могут пересмотреть размер или условия получения помощи.
О чем необходимо уведомить, при получении субсидии в Украине:
- изменения в составе зарегистрированных жильцов;
- социального статуса членов домохозяйства;
- в составе семьи любого члена домохозяйства;
- изменение списка получаемых коммунальных услуг или условий их предоставления;
- изменения в расходах на управление многоквартирным домом;
- смена управляющей компании или исполнителя коммунальных услуг, создание ОСМД;
- наступление обстоятельств, при которых теряется право на субсидию.
Чтобы получить помощь от государства, то есть субсидии в Украине, необходимо подать пакет документов, подтверждающий, что вы действительно нуждаетесь в поддержке.
Подать заявку на получение жилищной субсидии в Украине можно несколькими способами:
- самый удобный способ получить субсидии в Украине — через веб-портал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение ПФУ или портал «Дія»;
- можно обратиться в любой сервисный центр ПФУ, независимо от места регистрации, что удобно для тех, кому нужна консультация специалистов фонда тносительно того, как получить субсидии в Украине;
- также можно подать документы лично в орган местного самоуправления или ЦПАУ;
- альтернативный вариант — отправить документы по почте в Пенсионный фонд Украины.
Кто может претендовать на получение субсидии в Украине и какой размер помощи предусмотрен на отопительный сезон 2023–2024 годах:
Согласно решению правительства, субсидия в Украине предоставляется, если расходы на коммунальные услуги превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи. Это правило действует до завершения военного положения и еще месяц после его отмены.
В отопительный сезон 2023–2024 гг. средний размер субсидии для украинцев составил 1410 грн.
Для расчета субсидии на отопительный период 2023–2024 гг. учитываются доходы за I и II кварталы 2023 года, а пенсионные выплаты (как часть дохода) — за август 2023 года.
Субсидии в Украине получают с месяца обращения до конца отопительного сезона (с 1 октября по 30 апреля).
Если заявление подано в течение двух месяцев с начала отопительного или неотапливаемого сезона, субсидия в Украине будет получена с начала сезона, но не ранее дня возникновения права на ее получение.
Необходимые документы для того, чтобы получить субсидии в Украине:
- заявление о назначении субсидии в Украине;
- декларация о доходах и расходах;
- информация о жильцах домохозяйства;
- паспорт и регистрационный номер налогоплательщика;
- справка о статусе внутренне перемещенного лица.
Заявление и декларация для получения субсидии в Украине подаются в установленной форме.
Обратите внимание, что размер получения субсидии в Украине зависит от суммы начисленных коммунальных услуг и уровня доходов семьи (при этом выплаты переселенцам не учитываются).
Важно, что помощь на проживание, предоставляемая внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), не входит в доход семьи при расчете субсидии в Украине.
Проверить, назначена ли вам субсидия, можно на сайте subsidii.ioc.gov.ua. Для этого достаточно ввести адрес вашего проживания, чтобы узнать статус заявки и размер субсидии.
Как рассчитать субсидию в Украине самостоятельно?
Размер субсидии в Украине рассчитывается по следующему алгоритму.
Сначала необходимо определить обязательную долю платежа по формуле:
Ро = Кд / Кг х Рг, где:
- Ро — доля оплаты за коммунальные услуги для домохозяйства (округляется до двух знаков после запятой);
- Кд — коэффициент дохода домохозяйства (отношение среднемесячного совокупного дохода на одного члена семьи к прожиточному минимуму на одного человека);
- Кг — базовый коэффициент дохода (равен 2 прожиточным минимумам на одного человека в месяц);
- Рг — базовая норма оплаты за услуги (равна 15%).
Полученное значение умножается на среднемесячный доход семьи - это и будет размер субсидии в Украине, которую получит домохозяйство.
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