Власникам пристроїв рекомендується створити резервні копії даних і перенести їх на нові телефони до вказаної дати.

Нещодавно стало відомо, що з 1 січня 2025 року месенджер більше не підтримуватиме смартфони, що працюють на операційній системі Android KitKat та ранніх версіях.

Це рішення торкнеться кількох популярних моделей пристроїв, що може стати проблемою для користувачів, які досі використовують старі смартфони.

Згідно з даними, представленими 24 Каналом з посиланням на GSMArena, припинення підтримки торкнеться таких моделей смартфонів, як:

Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini

Motorola: Moto G (1-го покоління), Razr HD, Moto E (2014)

HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90

Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V

Станом на 2024 рік частка застарілої версії операційної системи Android KitKat серед усіх пристроїв становить лише 0,5%, що еквівалентно приблизно 24 мільйонам смартфонів.

Команда розробників WhatsApp пояснила це рішення необхідністю підтримки високої безпеки та оптимальної роботи програми.

Старі пристрої часто не отримують важливих оновлень безпеки і не можуть підтримувати нові функції, що може призвести до вразливостей та погіршення власного досвіду. Ці смартфони часто не оснащені найсучаснішим апаратним забезпеченням, необхідним для коректної роботи нових версій месенджера.

Власникам пристроїв, які будуть виключені зі списку підтримуваних, рекомендується заздалегідь підготуватися до переходу на новий пристрій.

Користувачі повинні створити резервну копію всіх важливих даних WhatsApp, включаючи історію чатів та медіафайли, та перенести їх на новий пристрій до 1 січня 2025 року. Після цієї дати програма перестане працювати на застарілих смартфонах, і доступ до даних буде втрачено.

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