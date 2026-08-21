Подорожчання продуктів у Полтавській області найбільше помітне на прикладі одного з товарів.

Подорожчання продуктів у Полтавській області за останній місяць торкнулося борошна, кабачкової ікри та сирокопченої ковбаси, повідомляє видання Politeka.net.

Найпомітніше змінилася вартість останньої позиції.

Кілограм пшеничного борошна «Хуторок» нині в середньому коштує 38,50 грн. Саме такий цінник зафіксований у Megamarket. Середній липневий показник був нижчим і становив 35,88.

Помітна зміна відбулася на початку серпня. До цього моменту вартість залишалася стабільною, після чого піднялася до нинішнього рівня.

Банка кабачкової ікри вагою 440 грамів зараз обходиться в середньому у 109 гривень. Такий показник зафіксували у Novus.

Упродовж липня середній цінник становив 104,50 грн. Наприкінці місяця відбулося підвищення: спочатку товар продавали приблизно за попередньою вартістю, а згодом вона зросла до 109 гривень. Надалі показник залишався незмінним.

Найсуттєвіша зміна стосується ковбаси «Алан Брауншвейська сирокопчена». Упаковка вагою 375 грамів нині коштує в середньому 380,54 грн.

Для порівняння, середній липневий показник становив 343,44 грн. Водночас у щоденній статистиці зафіксована ще більша різниця: на початку аналізованого періоду середній цінник був значно нижчим, після чого вже наступного дня піднявся до 380,54.

Відтоді вартість сирокопченого виробу залишалася стабільною.

Таким чином, подорожчання продуктів у Полтавській області найвиразніше проявилося у сегменті ковбасних виробів. Борошно та кабачкова ікра теж стали дорожчими, однак їхня динаміка була значно стриманішою.

Отже, подорожчання продуктів у Полтавській області найбільше помітне на прикладі сирокопченої ковбаси. Водночас борошно та кабачкова ікра також демонструють поступове збільшення вартості порівняно з показниками середини липня.

Джерело: Мінфін