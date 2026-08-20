Українцям детально пояснили, які графіки відключення світла будуть у Вінницькій області на 21 серпня.

Графіки відключення світла на 21 серпня триватимуть через ремонтні роботи, що будуть тривати у Вінницькій області, пише видання Politeka.net.

Мешканців низки населених пунктів Вінницької області попередили про планові перерви в електропостачанні. Графіки відключення світла у Вінницькій області на 21 серпня не стосуватимуться всіх споживачів одночасно — знеструмлення передбачені лише за конкретними адресами та в установлені часові проміжки.

За інформацією АТ «Вінницяобленерго», у селі Гамулівка до графіка потрапив лише один будинок. Електропостачання за цією адресою планують тимчасово обмежити з 09:00 до 15:30. Йдеться про такі вулиці:

Бабчинецька — 1Б

Гірська — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 42

Садова — 1, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 39

До переліку також увійшло село Новомикільськ. Тут заплановані роботи з 09:00 до 15:30, тому мешканці окремих будинків можуть залишитися без світла на сім годин.Обмеження стосуватимуться таких адрес:

Лермонтова — 22, 42, 603, 606

Некрасова — 3, 5, 6, 7, 13, 18, 19, 20, 23, 34, 36, 38, 43, 49, 72, 73, 77, 600, 601, 602, 604, 605, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619.

Найбільший перелік адрес серед зазначених населених пунктів припадає на Мервинці. Тут електропостачання за окремими адресами також планують обмежити з 09:00 до 15:30. До графіка увійшли будинки на таких вулицях:

Гагаріна — 2

Кільцева — 44, 52

Кругова — 3, 4, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 42, 44, 46, 58, 70, 82, 90, 92, 94, 102, 700, 701

Набережна — 1, 2, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 32А, 34, 35, 37, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 506, 507, 509, 533

Центральна — 1, 1А, 2, 7/1, 8А, 9, 9А, 9Б, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 44, 52, 505, 508

Шевченка — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 32, 33, 34, 39, 45, 49, 54, 56, 57, 58, 61, 62, 67, 74, 500

провулок Шевченка — 4, 8, 11, 47.

Ще одним населеним пунктом, де передбачені планові обмеження, стало село Тропове. Електропостачання тут планують тимчасово припинити з 09:00 до 15:30 за адресами:

Шкільна — 1, 25А, 26, 28, 32, 33, 36.

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