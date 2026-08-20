Українцям розкрили, якими будуть планові графіки відключення світла у Кіровоградській області на 21 серпня.

Через ремонтні та профілактичні роботи введено планові графіки відключення світла у Кіровоградській області на 21 серпня, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 21 серпня стосуються конкретних населених пунктів, вулиць та будинків, тому тривалість перерви відрізнятиметься залежно від адреси. Мешканцям будинків, які потрапили до переліку, варто заздалегідь підготуватися до можливого знеструмлення — зарядити телефони, павербанки та інші необхідні пристрої.

За інформацією АТ «Кіровоградобленерго», 21 серпня потрапила до графіка Онуфріївка. Тут електропостачання планують обмежувати з 09:00 до 20:00 години за такими адресами:

Травнева — 1, 3, 3А, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 30, 31, 32А, 33, 37, 37А, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 74

Планове знеструмлення цього дня також передбачене у Трилісах. Тут електроенергію можуть відключити з 09:00 до 18:00. До графіка потрапили будинки на вулиці:

В. Шаповала — 3, 4, 5, 6, 10

Набережна — 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 15, 17, 43, 45

21 серпня планові роботи продовжаться також у селі Соснівка. Зокрема, електропостачання можуть обмежити з 09:00 до 18:00. Отже, максимально можлива тривалість перерви становитиме дев’ять годин за такими адресами:

Павловського — 37, 65

Шкільна — 1, 13, 14, 15

Ще один населений пункт у графіку на 21 серпня — село Гутницька. Тут електроенергію планують відключати з 09:00 до 17:00. До переліку увійшли вулиці:

Лісова — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 33, 35, 39, 41

Центральна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 29, 34, 38, 42, 44, 48, 50

Партизанів України — 5, 6, 9, 13.

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