Владельцам устройств рекомендуется создать резервные копии данных и перенести их на более новые телефоны до указанной даты.

Недавно стало известно, что с 1 января 2025 года мессенджер больше не будет поддерживать смартфоны, работающие на операционной системе Android KitKat и более ранних версиях.

Это решение затронет несколько популярных моделей устройств, что может стать проблемой для пользователей, которые до сих пор используют старые смартфоны.

Согласно данным, представленным 24 Каналом со ссылкой на GSMArena, прекращение поддержки коснется таких моделей смартфонов, как:

Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini

Motorola: Moto G (1-го поколения), Razr HD, Moto E (2014)

HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90

Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V

По состоянию на 2024 год доля устаревшей версии операционной системы Android KitKat среди всех устройств составляет всего 0,5%, что эквивалентно примерно 24 миллионам смартфонов.

Команда разработчиков WhatsApp объяснила это решение необходимостью поддержания высокой безопасности и оптимальной работы приложения.

Старые устройства часто не получают важных обновлений безопасности и не могут поддерживать новые функции, что может привести к уязвимостям и ухудшению пользовательского опыта. Эти смартфоны часто не оснащены современным аппаратным обеспечением, необходимым для корректной работы новых версий мессенджера.

Владельцам устройств, которые будут исключены из списка поддерживаемых, рекомендуется заранее подготовиться к переходу на новое устройство.

Пользователи должны создать резервную копию всех важных данных WhatsApp, включая историю чатов и медиафайлы, и перенести их на более новое устройство до 1 января 2025 года. После этой даты приложение перестанет работать на устаревших смартфонах, и доступ к данным будет утерян.

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