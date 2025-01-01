1 січня Олені Кравець, популярній актрисі, зірці "Кварталу 95" та колишньому тренеру "Ліги сміху", виповнилося 48 років.

2022 року, після 25 років роботи, Олена пішла з "Кварталу". Однією з причин став стрес, спричинений загостренням шкірного захворювання на фоні війни. Кравець пояснила своє рішення так:

"Я внутрішньо перестала бути про розваги... Це єдине чесне рішення стосовно людей, які відіграли важливу роль у моєму житті".

Сьогодні вона не планує повертатися до "Кварталу 95". З початком війни Олена емігрувала з дітьми, але невдовзі повернулася, щоб працювати та реалізовуватися, а не обмежуватися роллю матері.

Після виходу з "Кварталу" Кравець стала ведучою шоу "Тихий вечір" на телеканалі "Дом". Проте проект закрили після скандалу: на його виробництво 2023 року було виділено понад 27 мільйонів гривень. Актриса наголосила, що як ведуча не має відношення до розподілу бюджетних коштів.

Ще один скандал спалахнув через рекламу з використанням цитат військових, представлених у проекті фонду Arm Women Now. Військовослужбовець Юлія Мала звинуватила бренд brabrabra та Кравець у тому, що вони "говорили від її імені" без дозволу.

Нині Олена живе із сім'єю в Україні. Вона розвиває власні проекти: веде підкаст із дочкою Марією про взаємини батьків та дітей, запрошуючи відомих українців, таких як Женя Галич та Маша Єфросиніна.

Кравець активно підтримує ЗСУ, бере участь у благодійних ініціативах та розвиває курс з техніки володіння голосом.

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