Громадянам рекомендується замовляти повірку лише у офіційних виконавців послуг, таких як Київводоканал, Київтеплоенерго та інші.

У Києві почастішали випадки шахрайства, пов’язані з перевіркою лічильників води - шахраї телефонують мешканцям, видаючи себе за представників "Київводоканалу".

Про це повідомили у "Київводоканалі".

У "Київводоканалі" нагадують, що вони здійснюють лише SMS-інформування про необхідність повірки лічильників і не телефонують споживачам з подібними попередженнями.

Громадянам рекомендують замовляти послуги повірки виключно у офіційних виконавців — "Київводоканалу" або "Київтеплоенерго".

Зв’язатися з "Київводоканалом" можна наступними способами:

телефоном: 202-02-02 або 0-800-301-581;

онлайн: service.vodokanal.kiev.ua;

через мобільні додатки "Viber" чи "Telegram".

Для звернень до "Київтеплоенерго" діє телефонна лінія за номером: 044-207-88-88. Жителів столиці закликають уникати співпраці із сумнівними посередниками, щоб не стати жертвами шахраїв.

Нагадаємо, що окрім електроенергії, нові тарифи стосуються й інших житлово-комунальних послуг, що істотно вплине на витрати громадян. У грудні 2024 року тарифи на комунальні послуги порівняно з аналогічним періодом 2023 року збільшились на 18,9%. Зокрема, це стосується вартості житла, води, газу та інших видів палива. Основною причиною підвищення є підняття тарифів на електроенергію.

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