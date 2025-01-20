Дзвінки через Viber чи Telegram також не рідко надходять від рекламників чи шахраїв.

Сучасні мобільні технології ускладнюють розпізнавання безпечних дзвінків, але щоб уникнути шахрайства, зверніть увагу на кілька важливих деталей.

Деякі ознаки покажуть вам, чи варто відповідати на вхідний виклик, пише Радіо Трек.

Коди країн

Перша група цифр після "+" вказує на код країни. Наприклад, Німеччина — +49, Україна — +380. Якщо номер має іноземний код, а у вас немає знайомих чи справ за кордоном, краще не відповідати.

Київські стаціонарні номери

Номери з кодом +380 (44) належать Києву, але часто використовують спамери. Якщо ви не мешкаєте в столиці, такий дзвінок, найімовірніше, небажаний.

Коди мобільних операторів

Мобільні оператори України мають такі коди:

Vodafone : +380 50, +380 66, +380 95, +380 99.

Київстар : +380 67, +380 68, +380 96, +380 97, +380 98.

Lifecell : +380 63, +380 73, +380 93.

Незвичні коди після +380 можуть вказувати на шахрайство.

Короткі номери та дзвінки через месенджери

Короткі номери часто використовують банки чи великі компанії, але їх можуть підробляти і шахраї. Сумніваєтеся? Не відповідайте.

Дзвінки через Viber чи Telegram також не рідко надходять від рекламників чи шахраїв. Якщо номер невідомий, краще ігнорувати виклик, щоб уникнути неприємних для вас ситуацій.

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