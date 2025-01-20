Вызовы через Viber или Telegram также не редко поступают от рекламщиков или мошенников.

Современные мобильные технологии усложняют распознавание безопасных звонков, но во избежание мошенничества обратите внимание на несколько важных деталей.

Некоторые признаки покажут вам, стоит ли отвечать на входящий вызов, пишет Радио Трек .

Коды стран

Первая группа цифр после "+" указывает код страны. Например, Германия - +49, Украина - +380. Если номер имеет иностранный код, а у вас нет знакомых или дел за границей, лучше не отвечать.

Киевские стационарные номера

Номера с кодом +380 (44) принадлежат Киеву, но часто используют спамеры. Если вы не проживаете в столице, такой звонок, скорее всего, нежелателен.

Коды мобильных операторов

Мобильные операторы Украины имеют следующие коды:

Водафон : +380 50, +380 66, +380 95, +380 99.

Киевстар : +380 67, +380 68, +380 96, +380 97, +380 98.

Lifecell : +380 63, +380 73, +380 93.

Необычные коды после +380 могут указывать на мошенничество.

Короткие номера и звонки через мессенджеры

Короткие номера часто используют банки или крупные компании, но их могут подделывать и мошенники. Сомневаетесь? Не отвечайте.

Вызовы через Viber или Telegram также не редко поступают от рекламщиков или мошенников. Если номер неизвестен, лучше игнорировать вызов во избежание неприятных для вас ситуаций.

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