Современные мобильные технологии усложняют распознавание безопасных звонков, но во избежание мошенничества обратите внимание на несколько важных деталей.
Некоторые признаки покажут вам, стоит ли отвечать на входящий вызов, пишет Радио Трек .
Коды стран
Первая группа цифр после "+" указывает код страны. Например, Германия - +49, Украина - +380. Если номер имеет иностранный код, а у вас нет знакомых или дел за границей, лучше не отвечать.
Киевские стационарные номера
Номера с кодом +380 (44) принадлежат Киеву, но часто используют спамеры. Если вы не проживаете в столице, такой звонок, скорее всего, нежелателен.
Коды мобильных операторов
Мобильные операторы Украины имеют следующие коды:
Водафон : +380 50, +380 66, +380 95, +380 99.
Киевстар : +380 67, +380 68, +380 96, +380 97, +380 98.
Lifecell : +380 63, +380 73, +380 93.
Необычные коды после +380 могут указывать на мошенничество.
Короткие номера и звонки через мессенджеры
Короткие номера часто используют банки или крупные компании, но их могут подделывать и мошенники. Сомневаетесь? Не отвечайте.
Вызовы через Viber или Telegram также не редко поступают от рекламщиков или мошенников. Если номер неизвестен, лучше игнорировать вызов во избежание неприятных для вас ситуаций.
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