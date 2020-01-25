Володимир Соловйов знову не стримався і вибухнув шаленими заявами

Коли «Л/ДНР» будуть легалізовані й отримають автономію у складі України, то це дасть Росії можливість отримати всю її територію

Таку думку висловив топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов, роз'яснюючи, як країна-агресор зможе скористатися підписанням Києвом «формули Штайнмайера».

Путінський топ-пропагандист запевнив своїх прихильників у тому, що проект «Новоросія» не закінчився, а тільки починається.

За його словами, легалізація псевдореспублік окупантів запустить ланцюгову реакцію і їх прикладу нібито підуть більшість областей України.

За його словами, саме тоді піднімуть голову Харків, Одеса, Дніпро.

«Вони почнуть голосувати, вони згадають свою історію, вони побачать, що вийшло. І в найкоротший термін не Луганськ і Донецьк будуть нашими, а вся Україна. А вся – це набагато більше, ніж Донецьк і Луганськ. І без єдиного пострілу. За рахунок дипломатії і партизанських загонів», – єхидно підсумував Соловйов.

Також раніше повідомлялося, що російський пропагандист Сергій Кургінян заявив, що без русифікації України нібито приречена на здичавіння.

Таку маячню можна було почути в ефірі пропагандистського ток-шоу «Вечір з Володимиром Соловйовим».

За його словами, якщо в Україні не проводити русифікацію, вона просто-таки приречена здичавіти, і в особливості це стосується її західних областей.

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