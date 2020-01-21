Американські вчені з'ясували, що антибіотики можуть допомогти в лікуванні лобово-скроневої деменції.

Дослідники з Університету Кентуккі виявили, що клас антибіотиків аміноглікозидів може бути ефективно використаний у лікуванні деменції. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щорічно у світі збільшується число людей, які страждають від цього захворювання. Наприклад, у 2015 році у всьому світі боліло 46 мільйонів осіб, а в 2017 році – вже 50 мільйонів.

Лобово-скронева деменція сьогодні одна з найпоширеніших поряд з хворобою Альцгеймера. Нею страждають люди у віці 40-65 років. В результаті хвороби людина втрачає пам'ять, починає гірше говорити і неадекватно себе вести. За оцінками медиків, від деменції страждають близько 10% людей у віці 65 років і старше. Чим старшою стає людина, тим більше ймовірність, що вона захворіє цією недугою.

Відомо, що у хворих цією недугою є генетична мутація. Вона заважає організму виробляти особливий білок – програнулін. Вчені з'ясували, що після використання антибіотиків програнулін знову починає вироблятися. Особливо ефективні в усуненні мутації антибіотики гентаміцин і G418. При чому ефект відновлення досягає 50-60%.

Нагадаємо, що на даний момент не існує методів лікування деменції. При цьому хвороба прогресує, а кількість хворих зростає. Відкриття учених може дати поштовх до винаходу ефективних препаратів, які допоможуть якщо не повністю лікувати, то хоча б стримувати симптоми деменції.

Правда, дослідження вчених вимагає клінічних випробувань. Крім цього, потрібно винайти новий препарат, який не буде мати стільки побічних ефектів як антибіотики.

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