Американские ученые выяснили, что антибиотики могут помочь в лечении лобно-височной деменции.

Исследователи из Университета Кентукки обнаружили, что класс антибиотиков аминогликозидов может быть эффективно использован в лечении деменции. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире увеличивается число людей, страдающих от этого заболевания. Например, в 2015 году во всем мире болело 46 миллионов человек, а в 2017 году – уже 50 миллионов.

Лобно-височная деменция сегодня одна из самых распространенных наряду с болезнью Альцгеймера. Ей страдают люди в возрасте 40-65 лет. В результате болезни человек теряет память, начинает хуже говорить и неадекватно себя вести. По оценкам медиков, от деменции страдают около 10% людей в возрасте 65 лет и старше. Чем старше становится человек, тем больше вероятность, что он заболеет этим недугом.

Известно, что у больных этим недугом есть генетическая мутация. Она мешает организму вырабатывать особый белок – програнулин. Ученые выяснили, что после использования антибиотиков програнулин начинает снова вырабатываться. Особенно эффективны в устранении мутации антибиотики гентамицин и G418. При чем эффект восстановления достигает 50-60%.

Напомним, что на данный момент не существует методов лечения деменции. При этом болезнь прогрессирует, а количество больных растет. Открытие ученых может дать толчок к изобретению эффективных препаратов, которые помогут если не полностью лечить, то хотя бы сдерживать симптомы деменции.

Правда, исследование ученых требует клинических испытаний. Кроме этого, понадобиться изобрести новый препарат, который не будет иметь столько побочных эффектов как антибиотики.

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