Доктор Євген Комаровський дав корисну пораду батькам, які стикаються з поширеною проблемою
Як повідомляє Politeka.net, цього разу на своїй сторінці в Instagram лікар торкнувся такої важливої теми, як гіперактивні діти.
Так, Комаровський дав поради батькам, виділивши 10 правил поведінки з гіперактивними дітьми.
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Не звертайтеся до люстри, а до дитини. Переконайтеся, що він чує кожне ваше слово.
Дотримуйтеся «закону постійності правил»
Є правила поведінки і це постійні правила. Якщо сьогодні не можна крутити ручку на газовій плиті, то не можна цього робити і завтра. Правила повинні бути зрозумілі, конкретні і здійсненні.
Подбайте про порядок і безпеку
Зробіть все, щоб зменшити ймовірність травм, щоб небезпечні предмети були подалі від дитини або ж зовсім недоступними.
Дотримуйтесь режим
Чим частіше ви робите одне і те ж, тим краще це у вас виходить. Наприклад дотримуватися режиму сну, читати казку в один і той же час, а також вставати на вихідних у відповідні години.
Пам'ятайте «правило кулика»
Вишукуєте те, що у дитини добре виходить, і постійно хваліть. Хваліть, хваліть, як кулик своє болото.
Знайте, що головне не перемога, а участь
Хваліть дитину не тільки за результат, але і за будь-які дії, направлены на досягнення результату.
Пускайте вітер в вітрила
Підтримуйте своїх дітей у тому, що у них добре виходить, і створюйте умови для виконання такої роботи. тобто, знаходьте ті сфери діяльності, в яких дитина може себе проявити якнайкраще.
Направляйте енергію в потрібне русло
Навчитеся витрачати енергію дитини. Якщо ви хочете спокійно поспати, то просто зобов'язані ввечері побігати за собакою або прокататися на велосипеді.
Вчіться мистецтву збиратися в похід
Дуже важливо забезпечити дитині безпеку, коли куди-небудь з нею вирушаєте. Необхідно разом продумати, що взяти з собою, а що не можна.
Батьки - теж люди
Активно користуйтеся будь-якою можливістю відпочити від дитини. Тому думайте про себе, адже вашій дитині потрібні мирні, спокійні мама і тато більше, ніж все інше.
Нагадаємо, Комаровський дав важлива порада батькам дітей: «Це привід з'явитися до лікаря» .
Як повідомляла Politeka, Комаровський розповів про небезпеки сну для немовлят.
Також Politeka писала, що Комаровський розповів, як організувати здоровий сон для всієї сім'ї.