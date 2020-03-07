Доктор Євген Комаровський дав корисну пораду батькам, які стикаються з поширеною проблемою

Як повідомляє Politeka.net, цього разу на своїй сторінці в Instagram лікар торкнувся такої важливої теми, як гіперактивні діти.

Так, Комаровський дав поради батькам, виділивши 10 правил поведінки з гіперактивними дітьми.

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Не звертайтеся до люстри, а до дитини. Переконайтеся, що він чує кожне ваше слово.

Дотримуйтеся «закону постійності правил»

Є правила поведінки і це постійні правила. Якщо сьогодні не можна крутити ручку на газовій плиті, то не можна цього робити і завтра. Правила повинні бути зрозумілі, конкретні і здійсненні.

Подбайте про порядок і безпеку

Зробіть все, щоб зменшити ймовірність травм, щоб небезпечні предмети були подалі від дитини або ж зовсім недоступними.

Дотримуйтесь режим

Чим частіше ви робите одне і те ж, тим краще це у вас виходить. Наприклад дотримуватися режиму сну, читати казку в один і той же час, а також вставати на вихідних у відповідні години.

Пам'ятайте «правило кулика»

Вишукуєте те, що у дитини добре виходить, і постійно хваліть. Хваліть, хваліть, як кулик своє болото.

Знайте, що головне не перемога, а участь

Хваліть дитину не тільки за результат, але і за будь-які дії, направлены на досягнення результату.

Пускайте вітер в вітрила

Підтримуйте своїх дітей у тому, що у них добре виходить, і створюйте умови для виконання такої роботи. тобто, знаходьте ті сфери діяльності, в яких дитина може себе проявити якнайкраще.

Направляйте енергію в потрібне русло

Навчитеся витрачати енергію дитини. Якщо ви хочете спокійно поспати, то просто зобов'язані ввечері побігати за собакою або прокататися на велосипеді.

Вчіться мистецтву збиратися в похід

Дуже важливо забезпечити дитині безпеку, коли куди-небудь з нею вирушаєте. Необхідно разом продумати, що взяти з собою, а що не можна.

Батьки - теж люди

Активно користуйтеся будь-якою можливістю відпочити від дитини. Тому думайте про себе, адже вашій дитині потрібні мирні, спокійні мама і тато більше, ніж все інше.

Нагадаємо, Комаровський дав важлива порада батькам дітей: «Це привід з'явитися до лікаря» .

Як повідомляла Politeka, Комаровський розповів про небезпеки сну для немовлят.

Також Politeka писала, що Комаровський розповів, як організувати здоровий сон для всієї сім'ї.