У дні, коли у світі лютує епідемія коронавіруса, дуже важливо взяти себе в руки і зберігати спокій

Зараз передумов тривожитися досить багато, тому особливо важливо навчитися на панікувати

Як це зробити розповів психотерапевт В'ячеслав Халанський, передає «Сегодня».

1. Тривога з'являється тоді, коли ви перестаєте жити своїм життям

Можливо, з дитинства батьки вирішували за вас, що правильно, а що ні, позбавляючи тим самим вибору. Або ж ви намагаєтеся відповідати чужим уявленням про вас, намагаючись усім догодити. Тоді немає контакту з собою і внутрішньої опори, від якої можна вибудувати систему своїх справжніх цінностей і пріоритетів.

2. Внутрішні установки заважають вам діяти

Задайте собі питання: що я хочу зробити? Як правило, тут же в голові виникає голос внутрішнього критика, який зупиняє вас. І ви боїтеся щось зробити, тому що можуть висміяти або засудити. Женіть такі установки геть. Вони тільки заважають.

3. Ви контролюєте ситуацію

Так, ви не можете контролювати все, але щось точно можете. Що це може бути? Починаючи від самих повсякденних речей. Який ви робите вибір, з якими друзями спілкуєтеся, скільки часу проводите в соцмережах, які новини читаєте (якщо відчуваєте залежність від інформації або емоційну пригніченість, зробіть цифровий детокс). І навіть у розпал епідемії коронавіруса можна спробувати убезпечити себе і слідувати рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я.

4. Задайте собі питання: що я хочу саме зараз?

Дуже просте питання, але його потрібно тренуватися задавати собі частіше (особливо пам'ятаючи про пункті 1). Що для мене важливо? Що мені подобається? Що я хочу змінити в моєму житті? Які у мене цілі? Чого я хочу досягти?

5. Важливо пам'ятати, що ситуацію виклику чи загрози можна змінити

Адже багато чого залежить від нашого ставлення і погляди на проблему. Можна подивитися на ситуацію як на загрозу, а можна як на виклик. Покинути своє звичне простір і зробити щось більше. Вирости, стати більш зрілим. Вийти за рамки своїх можливостей (наприклад, піти на навчальні курси, як ви давно хотіли). І тоді виклик тривоги перетворюється в можливість.

Нагадаємо, знайдено спосіб швидко впоратися з тривогою: на це потрібно кілька хвилин.

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