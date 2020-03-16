В дни, когда в мире свирепствует эпидемия коронавируса, очень важно взять себя в руки и сохранять спокойствие

Сейчас предпосылок тревожиться довольно много, поэтому особенно важно научиться на паниковать

Как это сделать рассказал психотерапевт Вячеслав Халанский, передает «Сегодня».

1. Тревога появляется тогда, когда вы перестаете жить своей жизнью

Возможно, с детства родители решали за вас, что правильно, а что нет, лишая тем самым выбора. Или же вы пытаетесь соответствовать чужим представлениям о вас, стараясь всем угодить. Тогда нет контакта с собой и внутренней опоры, от которой можно выстроить систему своих подлинных ценностей и приоритетов.

2. Внутренние установки мешают вам действовать

Задайте себе вопрос: что я хочу сделать? Как правило, тут же в голове возникает голос внутреннего критика, который останавливает вас. И вы боитесь что-то сделать, потому что могут осмеять или осудить. Гоните такие установки прочь. Они вам только мешают.

3. Вы контролируете ситуацию

Да, вы не можете контролировать все, но что-то точно можете. Что это может быть? Начиная от самых обыденных вещей. Какой вы делаете выбор, с какими друзьями общаетесь, сколько времени проводите в соцсетях, какие новости читаете (если чувствуете зависимость от информации или эмоциональную подавленность, сделайте цифровой детокс). И даже в разгар эпидемии коронавируса можно постараться обезопасить себя и следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

4. Задайте себе вопрос: что я хочу именно сейчас?

Очень простой вопрос, но нужно его тренироваться задавать себе почаще (особенно помня о пункте 1). Что для меня важно? Что мне нравится? Что я хочу изменить в моей жизни? Какие у меня цели? Чего я хочу добиться?

5. Важно помнить, что ситуацию вызова или угрозы можно изменить

Ведь многое зависит от нашего отношения и взгляда на проблему. Можно посмотреть на ситуацию как на угрозу, а можно как на вызов. Покинуть свое привычное пространство и сделать что-то большее. Вырасти, стать более зрелым. Выйти за рамки своих возможностей (например, пойти на обучающие курсы, как вы давно хотели). И тогда вызов тревоги превращается в возможность.

Напомним, найден способ быстро справиться с тревогой: на это нужно несколько минут.

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