У сучасному світі все більше батьків замислюються про шкоду і користь гаджетів для дітей
Хоч цифрові технології і приносять чимало користі, але шкоди від них теж хоч відбавляй.
Мобільний телефон став вже не предметом розкоші, а буденною справою для кожної сім'ї.
У результаті з'явилися навіть терміни «електронний кокаїн», «цифровий героїн», які означають залежність людини від гаджетів.
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Найбільш уразливими стають діти.
Дослідження показали, що діти у віці від 8 до 18 років у середньому проводять 7,5 годин на добу, користуючись різними гаджетами.
Психологи називають конкретні наслідки для дітей, які опинилися в залежності від технологій.
- відсутність постійного контакту з батьками у дітей до п’яти років може призвести до дефіциту уваги, когнітивних затримок і порушень у навчанні;
- затримка розмовних навичок;
- обмеженість у рухах і відсутність ігрової активності на свіжому повітрі уповільнюють не тільки фізичний розвиток, але і функціонування мозку;
- виникають проблеми з повноцінним сном;
- знижується успішність у школі;
- зростає жорстокість і агресивність;
- частіше проявляються психологічні проблеми (дитяча депресія, тривога, проблемну поведінку);
при спробах забрати гаджети проявляється істеричність.
У тому випадку, якщо ви виявили один з "симптомів" у своєї дитини, то вам варто задуматися і прийняти необхідні заходи.
Раніше, вчені з університету Толедо провели ряд досліджень, в ході яких з'ясували, що довге «залипання» в екран смартфона може призвести до втрати зору або збільшити ризики.
Вся справа в тому, що телефони можуть випромінювати блакитне світло, який згубно впливає на сітківку ока. Цей світ може спровокувати поява токсичних молекул і може мати короткою довжиною хвилі, здатної пошкодити сітківку.
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