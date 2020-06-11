У сучасному світі все більше батьків замислюються про шкоду і користь гаджетів для дітей

Хоч цифрові технології і приносять чимало користі, але шкоди від них теж хоч відбавляй.

Мобільний телефон став вже не предметом розкоші, а буденною справою для кожної сім'ї.

У результаті з'явилися навіть терміни «електронний кокаїн», «цифровий героїн», які означають залежність людини від гаджетів.

Найбільш уразливими стають діти.

Дослідження показали, що діти у віці від 8 до 18 років у середньому проводять 7,5 годин на добу, користуючись різними гаджетами.

Психологи називають конкретні наслідки для дітей, які опинилися в залежності від технологій.

відсутність постійного контакту з батьками у дітей до п’яти років може призвести до дефіциту уваги, когнітивних затримок і порушень у навчанні;

затримка розмовних навичок;

обмеженість у рухах і відсутність ігрової активності на свіжому повітрі уповільнюють не тільки фізичний розвиток, але і функціонування мозку;

виникають проблеми з повноцінним сном;

знижується успішність у школі;

зростає жорстокість і агресивність;

частіше проявляються психологічні проблеми (дитяча депресія, тривога, проблемну поведінку);

при спробах забрати гаджети проявляється істеричність.

У тому випадку, якщо ви виявили один з "симптомів" у своєї дитини, то вам варто задуматися і прийняти необхідні заходи.

Раніше, вчені з університету Толедо провели ряд досліджень, в ході яких з'ясували, що довге «залипання» в екран смартфона може призвести до втрати зору або збільшити ризики.

Вся справа в тому, що телефони можуть випромінювати блакитне світло, який згубно впливає на сітківку ока. Цей світ може спровокувати поява токсичних молекул і може мати короткою довжиною хвилі, здатної пошкодити сітківку.

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